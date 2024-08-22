Общество 22.08.2024 в 09:40

Депутаты Хурала поздравили жителей Бурятии с Днем Государственного флага

Дорогие земляки!
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Депутаты Хурала поздравили жителей Бурятии с Днем Государственного флага
Поздравляю вас с Днем государственного флага Российской Федерации! В этом году главному символу нашего государства исполняется 30 лет. Дата установлена указом президента Российской Федерации 1994 года и отмечается ежегодно 22 августа.

Наш триколор объединяет 89 равноправных субъектов Российской Федерации: республик, краев, областей, городов федерального значения. Каждый регион с самобытной культурой народов, уникальными возможностями и природными богатствами вносит свой вклад в укрепление России.

Государственный флаг Российской Федерации служит символом целостности и единства нашего Отечества. Бело-сине-красное полотнище развевается над всей нашей республикой, установлен над зданиями государственных учреждений и ведомств, школ и вузов, на российско-монгольской границе и в воинских частях.

С флагом России наши бойцы отважно сражаются в зоне специальной военной операции, защищая интересы Отечества и целостность российских территорий. Героизм наших бойцов служит примером верности воинскому долгу и присяге, данной у Государственного флага Российской Федерации.

Мы с уважением относимся к Государственному флагу России, который нас объединяет, вдохновляет на новые свершения и победы! Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Временно исполняющий обязанности председателя Народного Хурала Республики Бурятия Б.Б. Гармаев

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