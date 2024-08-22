Общество 22.08.2024 в 09:49

Жители Бурятии могут подать на гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Общий фонд грантового конкурса составляет 5 миллиардов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут подать на гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Жители Бурятии могут подать на грантовый конкурс от Президентского фонда культурных инициатив. До окончания приема заявок осталось 19 дней. Прием заявок идет с 25 июля по 10 сентября. 

Грантовый конкурс 2025 года посвящен проектам в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Участвовать могут некоммерческие и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Общий фонд грантового конкурса составляет 5 млрд рублей.

- В районах и столице Бурятии на постоянной основе проходят встречи с грантозаявителями, люди активно принимают в них участие. Успейте подать грамотно заполненные заявки и реализуйте свои проекты с грантами. Специалисты помогут вам разобраться в работе с заявками, - сообщили в проектном офисе Бурятии.

Обратиться можно по телефону: +7(3012)37-92-92. Также за консультацией прийти по адресу: ул. Балтахинова, 15, КТК «Гэлэкси», блок В, 5 этаж, офис 501.

Для справки:

16 июля 2024 года в г. Улан- Удэ открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Работа проектного офиса направлена на сотрудничество с людьми, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов в регионе. Это 15-ый проектный офис в России.

 

Фото: loon.site

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