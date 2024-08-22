Общество 22.08.2024 в 09:51

На спецоперации погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии

Валентин Черняев заключил контракт в ходе срочной службы
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Текст: Андрей Константинов
На спецоперации погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии
Сегодня в селе Темник Селенгинского района пройдет прощание с Валентином Черняевым. 19-летний военнослужащий погиб 6 июня 2024 года в ходе СВО.

Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Валентин Черняев родился 17 марта 2005 года в Улан-Удэ. В 2011 году пошел в первый класс в Ацульскую школу. Был смышлёным, веселым, доброжелательным, общительным парнем. Принимал активное участие в общешкольных и классных мероприятиях. Посещал секции по мини-футболу и хоккею. С уважением относился к старшим.

После окончания 9 класса поступил в Гусиноозерский энергетический техникум.

С 2023 года проходил срочную военную службу в 37-й Гвардейской мотострелковой бригаде в Кяхте. В мае того же года заключил контракт.

Погиб 6 июня 2024 года при исполнении воинского долга.

Дома у Валентина остались родители, бабушка и сестра.  

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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