На спецоперации погиб 19-летний военнослужащий из Бурятии

Сегодня в селе Темник Селенгинского района пройдет прощание с Валентином Черняевым. 19-летний военнослужащий погиб 6 июня 2024 года в ходе СВО.Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», Валентин Черняев родился 17 марта 2005 года в Улан-Удэ. В 2011 году пошел в первый класс в Ацульскую школу. Был смышлёным, веселым, доброжелательным, общительным парнем. Принимал активное участие в общешкольных и классных мероприятиях. Посещал секции по мини-футболу и хоккею. С уважением относился к старшим.После окончания 9 класса поступил в Гусиноозерский энергетический техникум.С 2023 года проходил срочную военную службу в 37-й Гвардейской мотострелковой бригаде в Кяхте. В мае того же года заключил контракт.Погиб 6 июня 2024 года при исполнении воинского долга.Дома у Валентина остались родители, бабушка и сестра.Фото: «Селенга-инфо.24/7»