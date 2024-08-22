Общество 22.08.2024 в 09:52

Врача из Бурятии на лету обучили операциям на глазах

Учеба проходила в международной летающей клинике
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Текст: Елена Кокорина
Врача из Бурятии на лету обучили операциям на глазах

Врач-офтальмолог ДРКБ Дарима Цыренова из Бурятии, накануне прошла обучение на борту летающей офтальмологической больницы Orbis. Международная офтальмологическая летающая клиника Orbis – единственная в мире клиника, расположенная на борту самолета МД-10, где работают лучшие специалисты со всего мира.

С 4 по 22 августа врачи летающей больницы работали в Улан-Баторе. Цель проекта — развитие навыков местных офтальмологических бригад.

- В первый день проводился осмотр и отбор детей на операцию. Проводилась диагностика сложных видов косоглазия. После отбора пациентов последовали операционные дни прямо на борту самолета с онлайн трансляцией. Мне посчастливилось ассистировать на двух операциях, - рассказывает врач ДРКБ.

Один из дней обучения был посвящен окулопластике – операции на веках, глазных мышцах, слезных органах, тканях и костях орбиты, а также вмешательства необходимые для протезирования глазного яблока. Также участники проекта рассмотрели случаи опущения ресниц, врожденного опущения верхнего века и врожденной катаракты.

За неделю обучения консультации получили около 100 детей, проведено более 20 операций. Специалисты работали с утра и до позднего вечера.

- От участия в проекте только положительные эмоции. Познакомились с экспертами мирового уровня, которые являются волонтерами и ездят по всему миру, обучают общество местных офтальмологов. Участие в подобных проектах — это возможность получить знания у зарубежных коллег, сравнить с нашими методиками, которые используем. Общение с виртуозами своего дела — это полезно, быть в тренде мирового офтальмологического движения, на сегодняшний день, очень важно, знать и понимать, что мы не отстаем, - говорит Дарима Сандановна.

В ДРКБ добавили, что новые полученные практики планируют внедрить в ближайшее время в детской больнице.

Фото: loon.site

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