В Бурятии подсчитали ущерб от огромного града

«Жители пожаловались на пробитый градом шифер на крышах домов. Около 2 процентов заявлений - повреждения до 10 листов шифера, в основном у людей пробито 10-20 листов, есть наиболее пострадавшие дома - повреждены свыше 30-40 листов. У многих пострадал ондулин, есть дом с выбитыми стеклами», - сообщила член комиссии по оценке ущерба Анастасия Александрова.



