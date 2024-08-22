Общество 22.08.2024 в 10:15

В Бурятии подсчитали ущерб от огромного града

Огромные градины пробивали шифер на крышах домов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подсчитали ущерб от огромного града
122 дома, в которых проживает 332 человека, пострадали от града в сельском поселении «Челутаевское», сообщает заиграевская районная газета «Вперед». Сейчас там завершила работу комиссия по оценке ущерба.

«Жители пожаловались на пробитый градом шифер на крышах домов. Около 2 процентов заявлений - повреждения до 10 листов шифера, в основном у людей пробито 10-20 листов, есть наиболее пострадавшие дома - повреждены свыше 30-40 листов. У многих пострадал ондулин, есть дом с выбитыми стеклами», - сообщила член комиссии по оценке ущерба Анастасия Александрова.


Заявления от пострадавших переданы в отдел ГО и ЧС Заиграевского района. Вопрос о выделении средств для пострадавших рассмотрят сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Град в Заиграевском районе выпал 14 августа. И если где-то его размеры были небольшими, то в сельском поселении «Челутаевское» градины достигали 6-7 сантиметров.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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