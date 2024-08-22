Общество 22.08.2024 в 11:21

В парках им. Д.Ж. Жанаева и «Городской сад» в Улан-Удэ ремонтируют ограждения

Обновления придадут паркам новый вид и обеспечат безопасное времяпровождение на их территории
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Текст: Служба информации "Номер один"
В парках им. Д.Ж. Жанаева и «Городской сад» в Улан-Удэ ремонтируют ограждения

В рамках благоустройства территории в парках им. Д.Ж. Жанаева и «Городской Сад» в Улан-Удэ начались работы по капитальному ремонту ограждения.

- На данный момент уже начаты работы по установке забора в парке им. Д.Ж. Жанаева. Команда профессионалов усердно трудится: подготовка места основания забора, сооружение и заливка каркаса, и многое другое предстоит еще сделать, - сообщила Дирекция по паркам культуры и отдыха в г. Улан-Удэ.


В парке «Городской Сад» также начались подготовительные работы для обновления ограждения парка.

Эти обновления не только придадут паркам новый вид, но и обеспечат безопасное и комфортное времяпровождение на их территории.

 

Фото: Дирекция по паркам культуры и отдыха в г. Улан-Удэ.

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