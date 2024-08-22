23 октября в Улан-Удэ пройдет III Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста (возрастное ограничение 18+). Целью Чемпионата является популяризация среди лиц пенсионного возраста движения по овладению знаниями в области финансов, повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры данной категории граждан.









Участниками Чемпионата могут быть мужчины не моложе 60 лет и женщины не моложе 55 лет, имеющие статус пенсионера (в связи с достижением пенсионного возраста), подтвержденный пенсионным удостоверением или справкой «О назначенных пенсиях и социальных выплатах».

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста будет проводиться в два этапа: региональный и федеральный.

Чемпионат представляет собой индивидуальные (на региональном этапе) и командные (на федеральном этапе) соревнования, предусматривающие выполнение заданий Чемпионата на всех этапах его проведения.

Федеральный (заключительный) этап Чемпионата будет проведен в онлайн-формате 24 октября 2024 года на площадке главного цифрового пространства РЭУ им. Г.В. Плеханова. Всех победителей и призеров регионального и федерального этапов ожидают ценные призы и памятные подарки, а также дипломы об участии в Чемпионате.

Оргкомитет Чемпионата приглашает всех желающих, относящихся к вышеуказанной категории граждан, принять участие в данном мероприятии.

Ссылка на регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/66bdf291f47e7338fec64c31/.

Более подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице Чемпионата в сети Интернет: https://fingram.rea.ru/chempionat

Возрастное ограничение 18+

Более подробную информацию можно найти на нашем сайте http://finbriop.ru/.





Фото: Региональный центр финансовой грамотности ГАУ ДПО РБ «БРИОП»