Общество 22.08.2024 в 13:48

Автопробег «Дорогами отцов» стартовал из Улан-Удэ

На пути автопробега в городах Бурятии и Монголии пройдут митинги, концерты, акции
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Текст: Служба информации "Номер один"
Автопробег «Дорогами отцов» стартовал из Улан-Удэ

22 августа из Улан-Удэ выехал автопробег «Дорогами отцов», посвященный 85-летию Победы советско-монгольских на реке Халхин-Гол (возрастное ограничение 18+). Более 80 участников проедут больше тысячи километров до мест, где в 1939 году проходили бои - город Чойболсан и посёлок Сумбэр. На пути автопробега в городах Бурятии и Монголии пройдут митинги, возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, посвященных воинам, а также концерты.

Напомним,  автопробег стартовал 7 августа в Москве у памятника Георгию Жукову, где прошло возложение цветов к Могиле неизвестного солдата.

- Наш автопробег - это прежде всего дань памяти нашим героическим землякам, которые проявили в боях мужество, отвагу, защищая рубежи нашего ближайшего соседа - Монголии. Та победа - это знак нашего единения и обязаны пронести эту память о тех событиях и передать ее нашим детям и нашим потомкам, - отметил министр спорта и молодежной политики Иван Козырев.


Фото: телеграм канал министра спорта РБ Иван Козырева

Автопробег уже посетил Гусиноозерск и Кяхту, где прошли митинги и возложения венков и цветов к памятникам воинам. Впереди города Алтан Булаг, Сухэ-Батор, Улан-Батор, Зуунмод, Чингис-Хот и Чойболсан. Также в городах жителей и гостей ждет концертная программа от творческих коллективов республики.

- Мы едем из Москвы. Это путь, который открыли наши предки. Низкий поклон тем, кто сражались за Халхин-Гол. Мы встретили потомков в городах Назарово и Красноярск. Это путешествие будет у нашей молодежи в мыслях как большая честь. Мы продвигаемся от лесов России к степям Монголии. И пусть наш путь будет добрым и хорошим, - поприветствовала ученый, историк Монголии Церенбалтав Минжин.

26 августа в Чойболсане пройдут масштабные праздничные мероприятия: открытие памятника Георгию Жукову, возложения венков, совместный парад российских и монгольских войск, концерт (возрастное ограничение 0+). Завершит празднование юбилея красочный салют.

 

Фото: правительство Бурятии (egov-buryatia.ru), телеграм канал министра спорта РБ Иван Козырева

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