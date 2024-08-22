Общество 22.08.2024 в 14:05

В Улан-Удэ открылась новая детская площадка в Сосновом Бору

Её площадь - 2 тысячи квадратных метров
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ открылась новая детская площадка в Сосновом Бору
Место отдыха для детей и взрослых нового формата оборудовали в этом году по проекту «1000 дворов Дальнего Востока» на ул. Маргелова, 22 в Улан-Удэ. Открыли площадку ветеран боевых действий, участник СВО Андрей Стефурак и офицер Российской армии Дмитрий Петкун вместе со своими семьями.

Поздравить горожан приехали глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, депутаты Хурала и горсовета. На открытии собрались взрослые и дети микрорайона Сосновый Бор, военнослужащие и их семьи.


-Сегодня наши воины, многие из ваших отцов, защищают нашу Родину. И мы ими гордимся. По-настоящему. Нашими воинами, нашими солдатами, нашими бойцами. Хочется, чтобы защищая Родину, они знали, что здесь, дома, у них всё хорошо. Наш президент Владимир Владимирович Путин заботится о безопасности и независимости нашей страны. Чтобы у наших детей было светлое будущее в сильной, независимой стране, чтобы были условия расти, развиваться, чтобы все пути в жизни были для наших детей открыты. Поэтому, дорогие дети, эти площадки - для вас! Дорогие родители, дорогие наши воины, семьи наших бойцов, примите искренние слова благодарности за то, что ваши мужчины, вы сами стоите на защите нашей Родины, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов на открытии площадки.


Новая площадка по проекту «1000 дворов Дальнего Востока» многофункциональная. Здесь помимо зоны отдыха и поля для игры с мячом предусмотрено целых три детские площадки для детей разных возрастов: до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет. Общая площадь благоустроенной территории - 2 тысячи квадратных метров. Сразу после всех работ здесь высадили более 40 акаций и 20 штук кизильника.

-Мы тщательно продумывали, как построить эти площадки, долго к этому подходили. Продумывали каждую деталь, чтобы здесь было весело, удобно, комфортно всем: и самым маленьким, и самым большим, и родителям. Чтобы могли здесь заниматься и спортом, и просто весело проводить время. И я думаю, что у нас получилось, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Для всех, кто собрался на открытие новой площадки, работала полевая кухня, где можно было попробовать настоящую солдатскую кашу. Тут же для детей и их родителей устроили игры с мячом, кто точнее попадет в волейбольное кольцо.

- Мы очень рады этому событию, что открылась новая детская площадка в нашем Сосновом Бору. Дети ее очень долго ждали. Посмотрите какая яркая, красочная, большая. Здесь очень много для детей и их сенсорного, спортивного развития. Дети счастливы, родители счастливы! - сказала методист детского сада № 33 «Светлячок» София Ахунзянова.


В этом году по проекту «1000 дворов Дальнего Востока» в военных городках Улан-Удэ делают 7 детских площадок: четыре в Сосновый Бору, одну в мкр. Звездный, две на ст. Дивизионная.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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