Почти 7 тысяч первоклассников в Бурятии сядут за парты в новом учебном году

Почти 7 тысяч первоклассников в Улан-Удэ сядут за парты в новом учебном году, сообщили в комитете по образованию администрации города. Всего школьников в 2024 году по городу – почти 70 тысяч человек (69626 учеников).

В этом году традиционные линейки в честь начала учебного года состоятся 2 сентября.

- Все образовательные учреждения прошли приемку к новому учебному году межведомственной комиссией, в состав которой входили представители Росгвардии, управления общественной безопасности, МЧС, Госпожнадзора. Все школы города обеспечены физической охраной, заключены договоры с частными охранными организациями. В каждой школе есть кнопки тревожной сигнализации, - сообщила председатель комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

На подготовку к новому учебному году и устранение предписаний надзорных органов в бюджете г. Улан-Удэ предусмотрены расходы на общую сумму 335,5 млн. рублей.

Самые крупные мероприятия в текущем году в школах города - это строительство модульного спортивного зала школы №54 и комплексный капитальный ремонт 2-го аварийного корпуса СОШ№38.

Фото: Номер один