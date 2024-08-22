Стройкам Бурятии не хватает рук

Недавно стало известно, что Бурятия вошла в топ-10 регионов России по числу вакансий в строительной сфере. Дефицит строителей возник еще в «ковидные» годы, когда прекратился приток гастарбайтеров. Отрасль не пришла в себя до сих пор. А учитывая наполеоновские планы властей по перестройке центра Улан-Удэ и возведению еще множества объектов, нехватка работников может сильно подкосить многие проекты.На днях выяснилось, что Бурятия входит в первую десятку по числу вакансий в отрасли строительства. Эксперты российского портала по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на персонал в строительной отрасли, какие специалисты наиболее востребованы и какую заработную плату им предлагают.За январь-август 2024 года российские компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» разместили на hh.ru более 472,5 тыс. вакансий, или 6,3% от общероссийской потребности в кадрах. Отрасль находится на третьем месте по спросу на персонал, опережают строительство только розничная торговля (15,9% вакансий) и ИТ-компании (7,5%).- В Бурятии строительные вакансии занимают 9% от общего их числа, что ставит регион на восьмое место среди других российских регионов по величине данного показателя, - отмечают эксперты.Количество вакансий, открытых девелоперами с начала этого года, на 22,2% превышает прошлогодние показатели.Сильнее всего строительная отрасль нуждается в инженерах-конструкторах и проектировщиках (5,9% предложений о работе), в инженерах ПТО (5,6%), в менеджерах по продажам (5,4%), а также в водителях (4,4%), в прорабах (4,3%), в машинистах (4,1%) и в разнорабочих (3,6%). Закрывают топ-10 специализаций для стройотрасли электромонтажники (2,7%), бухгалтеры (2,6%) и сварщики (2,5%). На первую десятку наиболее востребованных специалистов приходится 41% от всех вакансий в строительстве.Средняя зарплата в строительной отрасли России за первые семь месяцев 2024 года составила 104 500 рублей, год назад – 89 000 рублей. Ранее в рамках опроса сразу 56% компаний отрасли сообщили о росте реальных зарплат сотрудников в первой половине 2024 года. При этом 57% работодателей заявили о намерении увеличить оклады до конца года.По официальным данным, в строительной отрасли страны сейчас задействовано около 16% трудоспособного населения страны.О том, что ситуация плачевная, говорят не только федеральные эксперты, но и местные власти. К примеру, не так давно министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге вынужден был обратиться к жителям Бурятии с отчаянным призывом идти работать в дорожную отрасль.«Машинисты бульдозеров, автогрейдеров, операторы асфальтобетонных заводов, техники строительства дорог, сметчики, инженеры - все эти специальности крайне востребованы. Немаловажно, что такая работа достойно оплачивается. Поэтому мы приглашаем выпускников получать именно эти профессии. В нашем городе выучиться на инженера дорожного хозяйства можно во ВСГУТУ, в Иркутске – в Национальном исследовательском техническом университете. Рабочие специальности предлагают техникум строительства и городского хозяйства и колледж технологий и лесопользования Бурятии» - говорил министр.Он добавил, что реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается, продолжится и финансирование. Кроме того, дороги требуют круглогодичного содержания и текущего ремонта, поэтому работой дорожники будут обеспечены всегда.Сейчас в республике ежегодно ремонтируется около 150 – 200 км дорог. Всего за 2017 - 2023 годы после реконструкции и ремонта введено в эксплуатацию 1980 км дорог и 95 мостов.Наличие кадрового дефицита в строительстве и не только признают и в Центре занятости.«На сегодня самый большой дефицит кадров зафиксирован в сфере промышленного производства. Также большой дефицит кадров испытывает бюджетная сфера, прежде всего, сфера образования, здравоохранения - здесь дефицит кадров в районе 15%», - сообщал заместитель руководителя Республиканского агентства занятости населения Цырен Дармаев.Уровень регистрируемой безработицы в республике равен 0,4%. В аналогичном периоде прошлого года показатель был 0,6%. Положение явно обостряется. В банке вакансий органов службы занятости содержится около 12 тыс. вакансий, заявил руководитель ведомства.Откуда же возник кадровый дефицит рабочих профессий? Одна из причин – ковид и его последствия. В 2020 году границы были фактически закрыты, и Бурятия потеряла огромный приток гастарбайтеров, который так и не восстановился. Вот, к примеру, о чем говорил директор строительной компании «СМИТ» Геннадий Доржиев два года назад.«Если раньше в наших бригадах были преимущественно выходцы из Китая и Средней Азии, то сегодня у нас только 15 - 20% приезжих среди отделочников. У меня есть субподрядчик, который комплектует бригаду полностью из местных ребят», - рассказывал Геннадий Доржиев.Возросшую потребность в кадрах на местных предприятиях в том же, 2022 году отмечал и глава Бурятии Алексей Цыденов в статье «Мы решаем кадровые и миграционные проблемы Бурятии», посвященной проблемам трудовых ресурсов республики.«Всем жителям Бурятии, кто задумывается приложить свои умения на долгий срок, я бы посоветовал обратить внимание на крупные предприятия республики. При дефиците кадров они сейчас держатся за персонал. Реальная зарплата в среднем не менее 60 тыс. рублей, и она растет. На стройке, опять же из-за дефицита кадров, зарплаты выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. На авиазаводе с сентября прошлого года зарплату значительно повысили. Подобную картину мы наблюдаем у большинства серьезных предприятий», - пишет Алексей Цыденов.Еще одна причина: демографическая яма 90-х годов, из-за которой нынешнее поколение производственников крайне немногочисленно. Вот, к примеру, что говорил об этом директор «Бурятмяспрома» Аламжи Сыренов в интервью «Номер один».- Этот вопрос действительно очень актуален. Мы все помним 90-е годы. То поколение, которое должно было сейчас прийти на производство, его просто нет. Такая ситуация была в 90-х, мы все это прекрасно понимаем.Третья проблема: отток людей из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны. Особенно бурная миграция была в нулевые-десятые годы. Именно этот отток и заставил федеральные власти ввести исключительные меры, такие как Дальневосточная ипотека, Дальневосточный гектар и прочие, чтобы удержать людей. Но бурного обратного притока не произошло, по крайней мере в Бурятию. А компенсировать уехавших некем: гастарбайтеры, напомним, тоже так и не вернулись.Таким образом, остается только ждать, когда подрастут новые поколения рабочих, которые не захотят покинуть республику. А строительным компаниям, похоже, ничего не остается кроме как сокращать объемы производства и повышать зарплату.Фото: «Номер один»