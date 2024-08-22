Общество 22.08.2024 в 17:39

В Улан-Удэ из-за провала перекроют часть улицы Смолина

Там организуют реверсивное движение
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за провала перекроют часть улицы Смолина
В Улан-Удэ с 22 часов 23 августа до 14 часов 24 августа перекроют две полосы на ул. Смолина в сторону остановки «Виадук». Там будет организовано реверсивное движение.

Как сообщили в мэрии, на этом участке специалисты Комбината по благоустройству будут вскрывать асфальт для выявления причины провала дороги.

«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в мэрии.

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