Общество 22.08.2024 в 17:39
В Улан-Удэ из-за провала перекроют часть улицы Смолина
Там организуют реверсивное движение
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 22 часов 23 августа до 14 часов 24 августа перекроют две полосы на ул. Смолина в сторону остановки «Виадук». Там будет организовано реверсивное движение.
Как сообщили в мэрии, на этом участке специалисты Комбината по благоустройству будут вскрывать асфальт для выявления причины провала дороги.
«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в мэрии.
Как сообщили в мэрии, на этом участке специалисты Комбината по благоустройству будут вскрывать асфальт для выявления причины провала дороги.
«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в мэрии.
Тегидвижение