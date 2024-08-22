В Улан-Удэ из-за провала перекроют часть улицы Смолина

В Улан-Удэ с 22 часов 23 августа до 14 часов 24 августа перекроют две полосы на ул. Смолина в сторону остановки «Виадук». Там будет организовано реверсивное движение.Как сообщили в мэрии, на этом участке специалисты Комбината по благоустройству будут вскрывать асфальт для выявления причины провала дороги.«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в мэрии.