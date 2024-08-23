Общество 23.08.2024 в 08:56

Авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы подорожали до 70 тысяч рублей

Субсидированные билеты распроданы на месяц вперед
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Текст: Иван Иванов
Авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы подорожали до 70 тысяч рублей
Субсидированные билеты из Улан-Удэ до Москвы распроданы на месяц вперед. Улететь за 9150 рублей до Москвы можно лишь с 25 сентября. Пока же стоимость авиабилетов до столицы страны достигла немыслимых ранее размеров. Так на ближайшие даты августа цена билета в одну сторону достигает 70 тысяч рублей.

- Эти места до Москвы в основном выкупают туристы из западных областей и военные, обычные жители из Бурятии их покупают лишь в случае крайней необходимости. Об этом свидетельствует то, что обратные билеты из Москвы на первые дни сентября реализуются от 6 тысяч рублей в одну сторону, - говорит специалист одного из улан-удэнских агентств по продаже авиабилетов.

Кроме того, значительный поток покупателей связан с традиционным перемещением студентов, обучающихся в Москве. Обычным туристам, планирующим посетить Москву, придется подождать до конца сентября. Когда можно будет улететь до российской столицы по субсидированным тарифам в режиме туда-обратно за 18300 рублей.

Фото: «Номер один»
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