Жители Бурятии вышли из доверия

Подавляющее большинство россиян не доверяют друг другу, показал опрос ВЦИОМ, проведенный в российских регионах, в том числе в Бурятии. 73% опрошенных считают, что к окружающим нужно относиться с осторожностью. Треть опрошенных уверены, что их обманут при любой удобной возможности. При этом с каждым годом уровень недоверия постепенно растёт.Социологи объясняют растущее недоверие чередой сильных травм в обществе, включая повышение пенсионного возраста в 2018 году, эпидемию коронавируса и СВО. В других странах уровень межличностного доверия существенно выше, чем в России. Так, в Нидерландах большинству окружающих доверяют 74%, в Канаде — 71%, а в США — 58%. Во-многом это связано с более высоким уровнем жизни в западных странах и большим количеством благотворительных организаций, работающих с социально-незащищенными слоями населения.Фото: «Номер один»