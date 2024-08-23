В пригороде Улан-Удэ ребенка военного отказались зачислять в школу

В прокуратуру Бурятии поступило обращение от жительницы Иволгинского района. Женщина пожаловалась, что обратилась с заявлением о приеме ребенка в школу в Поселье, однако получила отказ.По данному факту надзорное ведомство провело проверку.«Ребенок является членом семьи военнослужащего и в соответствии с действующим законодательством имеет право на предоставление места в муниципальной общеобразовательной организации в первоочередном порядке», - констатировали проверяющие.В связи с нарушение законодательства начальник районного управления образования получил прокурорское представление. По итогам его рассмотрения ребенка зачислили в школу.Фото: пресс-служба правительства Бурятии