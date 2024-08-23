Общество 23.08.2024 в 09:40
В пригороде Улан-Удэ ребенка военного отказались зачислять в школу
В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Текст: Андрей Константинов
В прокуратуру Бурятии поступило обращение от жительницы Иволгинского района. Женщина пожаловалась, что обратилась с заявлением о приеме ребенка в школу в Поселье, однако получила отказ.
По данному факту надзорное ведомство провело проверку.
«Ребенок является членом семьи военнослужащего и в соответствии с действующим законодательством имеет право на предоставление места в муниципальной общеобразовательной организации в первоочередном порядке», - констатировали проверяющие.
В связи с нарушение законодательства начальник районного управления образования получил прокурорское представление. По итогам его рассмотрения ребенка зачислили в школу.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
По данному факту надзорное ведомство провело проверку.
«Ребенок является членом семьи военнослужащего и в соответствии с действующим законодательством имеет право на предоставление места в муниципальной общеобразовательной организации в первоочередном порядке», - констатировали проверяющие.
В связи с нарушение законодательства начальник районного управления образования получил прокурорское представление. По итогам его рассмотрения ребенка зачислили в школу.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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