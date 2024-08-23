В Бурятии почтили память росгвардейцев, погибших при исполнении служебного долга

В управлении вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга в разные годы. С минуты молчания начались утренние разводы в подразделениях по г. Улан-Удэ и Селенгинскому району.

21 августа 1993 года от тяжелых термических ожогов скончался рядовой милиции Цыренов Юрий Бимбаевич, который ценою своей жизни спас людей на пожаре.

22 августа 1979 года при задержании опасного вооруженного преступника погиб старший лейтенант милиции Кузьмич Степан Семёнович.

- Мы помним героев, выполнивших свой служебный долг ценою жизни. Традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, во имя спасения других, никогда не прервется, - отметил замначальника отдела кадров управления вневедомственной охраны подполковник полиции Антон Соболев.













Имена героев увековечены на Мемориале сотрудникам вневедомственной охраны республики Бурятия, погибшим при исполнении служебного долга, и внесены в Российскую книгу памяти.

Мемориальные доски сотрудникам установлены в Гусиноозерске, где служил Степан Кузьмич, и в селе Бом Мухоршибирского района на здании школы, в которой учился Юрий Цыренов.

Фото: Росгвардия Бурятии