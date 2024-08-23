Общество 23.08.2024 в 10:05

В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в Горьком

Там организуют реверсивное движение
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в Горьком
В Улан-Удэ с 22 часов 23 августа до 8 часов утра 24 августа перекроют две полосы на железнодорожном переезде вблизи поселка Горький в сторону телецентра. Через переезд будет организовано реверсивное движение.

Как сообщили в мэрии, специалисты Комбината по благоустройству будут проводить там ямочный ремонт дорожного полотна.

«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в администрации.

Фото: «Номер один»
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