Общество 23.08.2024 в 10:05
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в Горьком
Там организуют реверсивное движение
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 22 часов 23 августа до 8 часов утра 24 августа перекроют две полосы на железнодорожном переезде вблизи поселка Горький в сторону телецентра. Через переезд будет организовано реверсивное движение.
Как сообщили в мэрии, специалисты Комбината по благоустройству будут проводить там ямочный ремонт дорожного полотна.
«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в администрации.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в мэрии, специалисты Комбината по благоустройству будут проводить там ямочный ремонт дорожного полотна.
«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в администрации.
Фото: «Номер один»
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