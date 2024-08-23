В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в Горьком

В Улан-Удэ с 22 часов 23 августа до 8 часов утра 24 августа перекроют две полосы на железнодорожном переезде вблизи поселка Горький в сторону телецентра. Через переезд будет организовано реверсивное движение.Как сообщили в мэрии, специалисты Комбината по благоустройству будут проводить там ямочный ремонт дорожного полотна.«Уважаемые водители! Просим быть внимательными за рулем и отнестись с пониманием к временным неудобствам», - обратились к горожанам в администрации.Фото: «Номер один»