Общество 23.08.2024 в 10:10

Строители делают подсветку нового терминала аэропорта «Байкал»

До этого строители установили надпись «Улан-Удэ» на новом здании
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Текст: Служба информации "Номер один"
Строители делают подсветку нового терминала аэропорта «Байкал»

Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился фотографиями строящегося нового терминала, где уже строители установили подсветку.

- Строительство нового терминала аэропорта Байкал продолжается. Строители приступили к настройке архитектурной подсветки фасада, - рассказал Дмитрий Гармаев.


Строительные работы в новом терминале идут непрерывно не только на привокзальной площади, но и внутри здания. Ведутся пусконаладочные работы телетрапов, а также отделочные работы по колоннам. 

На новом здании терминала уже появилась надпись «Улан-Удэ» на русском и английском языках.


Строящийся новый терминал будет предназначен для внутренних вылетов по России. Международные вылеты будут производиться из старого терминала. Общая площадь нового терминала составит 6,6 тыс. кв. метров. 

Завершится строительство нового терминала в сентябре 2024 года.

 

Фото: аэропорт «Байкал»

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