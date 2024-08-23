Баир Гармаев высоко оценил труд педагогов

Перед началом нового учебного года работники образования Бурятии провели традиционную конференцию. На ней были подведены итоги прошлого года и намечены цели на новый. В рамках конференции состоялся ряд мероприятий. Центральным из них стало собрание в стенах театра оперы и балета в Улан-Удэ.Поздравить педагогов, приехавших из самых разных мест республики, с таким важным в профессиональном плане событием, как августовская конференция, пришли высокие гости. Среди них было немало депутатов республиканского парламента.«От имени депутатов Народного Хурала Республики и от себя лично приветствую всех участников традиционной августовской конференции работников образования. Символично – сегодня День флага Российской Федерации и сегодня проводится августовская конференция. Во все времена профессия учителя считалась одной из главных профессий на земле», - сказал в приветственном выступлении Баир Гармаев, врио председателя Народного Хурала Республики Бурятия, обращаясь к собравшимся.Он сказал, что педагоги дают своим воспитанникам знания и открывают им жизненный путь.«Нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным последовательно принимаются меры по укреплению статуса учителя, реализуются меры социальной поддержки, принят ряд законодательных решений, направленных на защиту учителя», - подчеркнул он.Баир Гармаев напомнил, что в Республике Бурятия реализуется беспрецедентная программа строительства детских садов, школ, обновляется материально-техническая база – с 2017 по 2024 годы построено 40 школ, 46 детских садов, 72 школы отремонтировано. И нынче еще 8 школ на ремонте. Как отметил врио председателя Народного Хурала, по инициативе президента России определен порядок реализации с 2025 года федеральной программы капитального строительства зданий дошкольных образовательных учреждений и другие меры поддержки развития отрасли образования.В зоне внимания власти и вопрос повышения уровня зарплат учителей.«Уже с 1 сентября 2024 года вводится выплата для всех советников директоров по воспитанию школ и колледжей. А с 1 марта 2024 года увеличена федеральная выплата классным руководителям, кураторам в колледжах в населенных пунктах, где проживает более 100 тысяч человек», - привел некоторые примеры Баир Гармаев.От отметил, что в республике проводится большая работа по привлечению кадров в образовательные организации. Так, в школах создаются психолого-педагогические классы, готовятся педагогические кадры на бюджетной, целевой основе, работает федеральная программа «Земский учитель».Баир Гармаев выразил надежду, что после строительства современного кампуса, которое планируется в центре Улан-Удэ, кампус станет центром притяжения молодежи Сибири и Дальнего Востока, и местом подготовки кадров для всей Бурятии, в том числе, для сферы образования. В своем выступлении он подчеркнул важность профориентации и трудового воспитания в школах. Также он с удовлетворением констатировал, что сейчас проходит содержательную перезагрузку система среднего профессионального образования.«Сейчас одна из самых главных задач в среднем профессиональном образовании республики – начать реализацию федеральной программы капитального ремонта и оснащения организаций среднего профессионального образования, которая начинается с 2025 года», - сказал парламентарий.Депутат твердо заверил присутствующих, что все органы власти уделяют сфере образования большое внимание и понимают, что качество образования зависит от различных факторов.«Но, в первую очередь, качество образования зависит от вас – учителей, которые учат, готовят конкурентоспособного специалиста», - сказал он, указав, что Народный Хурал республики будет и впредь делать все необходимое для создания благоприятных условий для труда учителей.От лица депутатов Баир Гармаев выразил восхищение профессионализмом учителей, их служением российской школе. Пользуясь случаем, он также поздравил педагогов с приближающимся Днем знаний, пожелал крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности. Педагоги откликнулись на выступление аплодисментами.В ходе собрания Баир Гармаев торжественно вручил ряду учителей Почетные грамоты Народного Хурала. Так парламент поблагодарил их за заслуги в обучении, воспитании учащихся, за многолетний добросовестный труд. Награжденные в честь такого памятного события сделали групповое фото с депутатом.Баир Гармаев был самым высокопоставленным, но далеко не единственным депутатом Хурала, которые присутствовали на августовской конференции. Все понимают и ценят поддержку, которую парламент Бурятии всегда оказывает образовательной отрасли.«Отдельное спасибо хочется сказать депутатам Народного Хурала, председателям комитетов Народного Хурала. У нас, никогда, наверное, на августовской конференции такой хорошей явки депутатов Народного Хурала не было», - сказал Валерий Поздняков, министр образования и науки республики, поблагодарив народных избранников за внимание.Фото: «Номер один»