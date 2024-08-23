Общество 23.08.2024 в 09:13

Молодёжь Бурятии приглашают принять участие в III Международной школе интернет-безопасности

Она объединит студентов и молодых специалистов сферы IT из России и зарубежных стран
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Текст: Иван Иванов
Молодёжь Бурятии приглашают принять участие в III Международной школе интернет-безопасности
Мероприятие пройдёт со 2 по 6 октября на базе Мастерской управления «Сенеж». В этом году Школа объединит 250 студентов и молодых специалистов сферы IT из России и зарубежных стран.

«В ходе работы Школы участники приобретут прикладные междисциплинарные компетенции и навыки, которые помогут обеспечить не только собственную безопасность в информационном пространстве, но и безопасность общества и государства, смогут построить индивидуальную образовательную и карьерную траекторию для успешного развития ИТ в своем регионе, а также уверенно использовать технологии, обходя существующие риски», - отметил руководитель ЦУР Бурятии Александр Кутумов.

Всем желающим принять участие необходимо пройти конкурсный отбор до 9 сентября 2024 года включительно по ссылке.

Программа Школы будет состоять из четырех блоков: стратегического, образовательного, проектного и карьерного. К участию в Школе приглашены представители администрации президента РФ, Минцифры России, VK, Яндекса, Ростелекома, Газпром-Медиа Холдинга, Национальной Медиа Группы и другие эксперты.

Проект организован Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодёжного цифрового омбудсмена, АНО «Россия – страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».

Фото: freepik.com
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