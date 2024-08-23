Общество 23.08.2024 в 11:15

В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям

БГУ набирает студентов на целевые места по программе ординатуры
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям

В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям

Минздрав Бурятии приглашает абитуриентов на целевые места по программе ординатуры в Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова по специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, педиатрия, лечебная физкультура и спортивная медицина, эндоскопия.

Приём документов завершается 26 августа. Подать документы можно как лично по адресу ул. Ранжурова 4, 3 этаж, кабинет 8309, так и через личный кабинет на сайте ВУЗа.

По вопросам поступления в БГУ им. Доржи Банзарова звонить по тел.:8 (3012) 297-157. По вопросам заключения целевого договора обращаться в Кадровый Центр минздрава РБ по тел.:8 (3012) 37-80-42.

 

Фото: Номер один

Все новости

Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области
23.08.2024 в 11:38
В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям
23.08.2024 в 11:15
Баир Гармаев высоко оценил труд педагогов
23.08.2024 в 10:50
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
23.08.2024 в 10:39
За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей
23.08.2024 в 10:32
В Бурятии установят 30 новых светофоров
23.08.2024 в 10:18
Сухая гроза устроила два новых пожара в лесничествах Бурятии
23.08.2024 в 10:18
Строители делают подсветку нового терминала аэропорта «Байкал»
23.08.2024 в 10:10
В Бурятии ищут пропавшую молодую женщину
23.08.2024 в 10:07
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в Горьком
23.08.2024 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области
Предметы первой необходимости уже частично доставили в пункт приема
23.08.2024 в 11:38
Баир Гармаев высоко оценил труд педагогов
В Бурятии прошла республиканская августовская конференция педагогов
23.08.2024 в 10:50
В Бурятии установят 30 новых светофоров
Также будет обустроено 78 пешеходных переходов и 12 лежачих полицейских
23.08.2024 в 10:18
Строители делают подсветку нового терминала аэропорта «Байкал»
До этого строители установили надпись «Улан-Удэ» на новом здании
23.08.2024 в 10:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru