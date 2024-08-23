В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям.

Минздрав Бурятии приглашает абитуриентов на целевые места по программе ординатуры в Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова по специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, педиатрия, лечебная физкультура и спортивная медицина, эндоскопия.

Приём документов завершается 26 августа. Подать документы можно как лично по адресу ул. Ранжурова 4, 3 этаж, кабинет 8309, так и через личный кабинет на сайте ВУЗа.

По вопросам поступления в БГУ им. Доржи Банзарова звонить по тел.:8 (3012) 297-157. По вопросам заключения целевого договора обращаться в Кадровый Центр минздрава РБ по тел.:8 (3012) 37-80-42.

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