Жители Улан-Удэ теряют деньги в попытках увеличить пенсию

С начала 2024 года граждане республики перевели на счета мошенников более 411 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ущерб увеличился на 7%, что говорит о том, что население пока не выработало иммунитет против преступных посягательств телефонных мошенников. И продолжает отвечать на звонки с незнакомых телефонов по мессенджерам.





В Бурятии мошенники начали применять новую схему обмана, используя несовершенство российского законодательства в области пенсионной реформы. Работающим людям, которым до выхода на пенсию остается несколько лет, поступают звонки якобы от имени работников Социального фонда по Бурятии. Мошенники сообщают жертвам, что у них обнаружен неучтенный стаж и предлагают перерасчет пенсии. В реальности у них выманивают личную информацию и оформляют дистанционные кредиты. В ситуации разбирался «Номер один».В пенсионной системе РФ все последние годы нон-стопом шли реформы: власти то вводили, то замораживали накопительные пенсии, отменяли и возвращали индексацию работающим пенсионерам, вводили пенсионные коэффициенты, поднимали пенсионный возраст.Система учета будущей пенсии стала сложна, и во всех изменениях можно запутаться. Самостоятельно подчас бывает сложно разобраться – правильно или нет рассчитана пенсия, вошли ли те или иные периоды в стаж.Нередко жители Бурятии, зайдя на сайт «Госуслуги», чтобы посмотреть данные Социального фонда, обнаруживают, что где-то потерялись те или иные периоды в трудовом стаже, дающие право на пенсию. «Пропажа» или нехватка стажа стала явлением если не массовым, то довольно распространенным. И часто связана с тем, что работодатели не всегда переводили страховые перечисления, а самих предприятий давно нет. Нехватка стажа и пенсионных баллов может негативно отразиться на размере будущей пенсии. Этим и пользуются мошенники.Мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются сотрудниками Социального фонда, заявляют об обнаруженном неучтенном стаже и предлагают увеличить пенсию.- Мне позвонили по Вотсап якобы из Социального фонда России и сообщили, что по прежнему месту моей трудовой деятельности (а они сказали точное название предприятия и время работы) два года работы организация не подтверждает. Поэтому необходимо обратиться в Отделение СФР с документами и написать заявление об уточнении данных, - рассказала «Номер один» жительница Улан-Удэ Наталья Васильева.Женщина говорит, что поначалу поверила этой легенде, поскольку ее пригласили на консультацию в СФР, назвав реальные адреса. Но далее для записи на прием «жертву» попросили назвать код из СМС, который ей вышлют.Забегая вперед, скажем, что мошенник хотел использовать данные улан-удэнки для доступа к учетной записи человека на Госуслугах, чтобы оформить кредит на ее имя.- Не знаю, что меня остановило, но я почувствовала, что здесь дело нечистое, и положила трубку, - рассказывает Наталья.В таких случаях, если разговор продолжается, кибермошенники обещают доверчивым жертвам, что после заключения договора с ними и предоставления копий всех документов смогут добиться увеличения размера пенсии. Также обещают крупные единовременные компенсации всех положенных, но недоплаченных СФР денег.В СФР по Бурятии «Номер один» сообщили, что сотрудники ведомства «никогда не запрашивают логины и пароли через СМС, данные банковских карт». Более того, общение с предпенсионерами через телефонные звонки или мессенджеры вообще никогда не производится, сообщили в ведомстве. Все контакты идут через письма либо по городским телефонам.Напомним, что это относится не только к сотрудникам Соцфонда, но и практически ко всем сотрудникам госведомств. Безусловно, почти все они пользуются мессенджерами для переписки, в том числе по работе, однако с гражданами они чаще используют городские номера. В основном это городские телефонные номера, начинающиеся на «2», то есть ведомства, расположенные в большинстве в центре города.- Даже если звоним не со стационарных телефонов, а с мобильных, то мессенджерами мы не пользуемся, - уточняют в СФР.Замначальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов говорит, что если даже вам позвонили по сотовой связи, мошенники стараются перевести разговор на мессенджеры.- Можно сказать, что если звонок идет через мессенджер, это однозначно мошенники. Сотрудники государственных служб, правоохранительных органов, а также банки не осуществляют звонки через мессенджеры, - подчеркивает Эрдэни Халтанов.- Если вам звонят с незнакомого телефона, тем более по Вотсап или Телеграмм, то необходимо прервать разговор. Дело в том, что мошенники пользуются методом, который позволяет усыпить бдительность и вынуждает соглашаться на предложения звонившего. Для этого они используют очевидные вопросы, на которые вы отвечаете «да». И можно не заметить, когда вы далее, попав под влияние мошенника, согласитесь передать ему личные данные, поэтому непременно завершайте разговор, когда вам звонит незнакомец, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова.Также психолог отметила, что мошенники, как правило, используют явно заученные по шаблону фразы, говорят очень четко, без акцента и говора, свойственного жителям республики.В МВД по Бурятии также подтвердили, что «взлом Госуслуг под видом звонка из пенсионного-социального фонда актуален, но киберпреступники используют не только этот предлог. Набирает обороты получение доступа к Госуслугам, когда мошенники представляются работниками Фонда обязательного медицинского страхования, сообщая, что якобы истек срок действия медицинского страхового полиса, и просят продиктовать код от Госуслуг, отмечают в МВД по РБ.Также аферисты придумали еще одну схему обмана. Теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение минздрава, которое на самом деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.По его словам, наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно, уже неоднократно освещался в СМИ, и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело – полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане.- И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из СМС, а всего лишь говорят перейти по ссылке, скачать приложение минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа, - рассказал эксперт.Однако это не приложение министерства, пояснил он, а программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги.Что имеем в конечном остатке? 100%-ная защита от кибермошенников - не отвечать никому с незнакомых телефонов и отправлять звонившего в блокировку. Ведь кибермошенники всегда идут впереди и придумывают поводы, как опустошить наши банковские счета по схемам, о которых мы бы никогда не догадались.Фото: «Номер один»