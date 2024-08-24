Общество 24.08.2024 в 08:00
Жители Улан-Удэ теряют деньги в попытках увеличить пенсию
Аферисты начали применять новую схему обмана
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии мошенники начали применять новую схему обмана, используя несовершенство российского законодательства в области пенсионной реформы. Работающим людям, которым до выхода на пенсию остается несколько лет, поступают звонки якобы от имени работников Социального фонда по Бурятии. Мошенники сообщают жертвам, что у них обнаружен неучтенный стаж и предлагают перерасчет пенсии. В реальности у них выманивают личную информацию и оформляют дистанционные кредиты. В ситуации разбирался «Номер один».
У вас стаж пропал
В пенсионной системе РФ все последние годы нон-стопом шли реформы: власти то вводили, то замораживали накопительные пенсии, отменяли и возвращали индексацию работающим пенсионерам, вводили пенсионные коэффициенты, поднимали пенсионный возраст.
Система учета будущей пенсии стала сложна, и во всех изменениях можно запутаться. Самостоятельно подчас бывает сложно разобраться – правильно или нет рассчитана пенсия, вошли ли те или иные периоды в стаж.
Нередко жители Бурятии, зайдя на сайт «Госуслуги», чтобы посмотреть данные Социального фонда, обнаруживают, что где-то потерялись те или иные периоды в трудовом стаже, дающие право на пенсию. «Пропажа» или нехватка стажа стала явлением если не массовым, то довольно распространенным. И часто связана с тем, что работодатели не всегда переводили страховые перечисления, а самих предприятий давно нет. Нехватка стажа и пенсионных баллов может негативно отразиться на размере будущей пенсии. Этим и пользуются мошенники.
«Сообщите код из СМС»
Мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются сотрудниками Социального фонда, заявляют об обнаруженном неучтенном стаже и предлагают увеличить пенсию.
- Мне позвонили по Вотсап якобы из Социального фонда России и сообщили, что по прежнему месту моей трудовой деятельности (а они сказали точное название предприятия и время работы) два года работы организация не подтверждает. Поэтому необходимо обратиться в Отделение СФР с документами и написать заявление об уточнении данных, - рассказала «Номер один» жительница Улан-Удэ Наталья Васильева.
Женщина говорит, что поначалу поверила этой легенде, поскольку ее пригласили на консультацию в СФР, назвав реальные адреса. Но далее для записи на прием «жертву» попросили назвать код из СМС, который ей вышлют.
Забегая вперед, скажем, что мошенник хотел использовать данные улан-удэнки для доступа к учетной записи человека на Госуслугах, чтобы оформить кредит на ее имя.
- Не знаю, что меня остановило, но я почувствовала, что здесь дело нечистое, и положила трубку, - рассказывает Наталья.
В таких случаях, если разговор продолжается, кибермошенники обещают доверчивым жертвам, что после заключения договора с ними и предоставления копий всех документов смогут добиться увеличения размера пенсии. Также обещают крупные единовременные компенсации всех положенных, но недоплаченных СФР денег.
«Мы никому не звоним»
В СФР по Бурятии «Номер один» сообщили, что сотрудники ведомства «никогда не запрашивают логины и пароли через СМС, данные банковских карт». Более того, общение с предпенсионерами через телефонные звонки или мессенджеры вообще никогда не производится, сообщили в ведомстве. Все контакты идут через письма либо по городским телефонам.
Напомним, что это относится не только к сотрудникам Соцфонда, но и практически ко всем сотрудникам госведомств. Безусловно, почти все они пользуются мессенджерами для переписки, в том числе по работе, однако с гражданами они чаще используют городские номера. В основном это городские телефонные номера, начинающиеся на «2», то есть ведомства, расположенные в большинстве в центре города.
- Даже если звоним не со стационарных телефонов, а с мобильных, то мессенджерами мы не пользуемся, - уточняют в СФР.
Замначальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов говорит, что если даже вам позвонили по сотовой связи, мошенники стараются перевести разговор на мессенджеры.
- Можно сказать, что если звонок идет через мессенджер, это однозначно мошенники. Сотрудники государственных служб, правоохранительных органов, а также банки не осуществляют звонки через мессенджеры, - подчеркивает Эрдэни Халтанов.
Как распознать мошенника?
- Если вам звонят с незнакомого телефона, тем более по Вотсап или Телеграмм, то необходимо прервать разговор. Дело в том, что мошенники пользуются методом, который позволяет усыпить бдительность и вынуждает соглашаться на предложения звонившего. Для этого они используют очевидные вопросы, на которые вы отвечаете «да». И можно не заметить, когда вы далее, попав под влияние мошенника, согласитесь передать ему личные данные, поэтому непременно завершайте разговор, когда вам звонит незнакомец, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова.
Также психолог отметила, что мошенники, как правило, используют явно заученные по шаблону фразы, говорят очень четко, без акцента и говора, свойственного жителям республики.
В МВД по Бурятии также подтвердили, что «взлом Госуслуг под видом звонка из пенсионного-социального фонда актуален, но киберпреступники используют не только этот предлог. Набирает обороты получение доступа к Госуслугам, когда мошенники представляются работниками Фонда обязательного медицинского страхования, сообщая, что якобы истек срок действия медицинского страхового полиса, и просят продиктовать код от Госуслуг, отмечают в МВД по РБ.
Крадут через полис
Также аферисты придумали еще одну схему обмана. Теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение минздрава, которое на самом деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.
По его словам, наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно, уже неоднократно освещался в СМИ, и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело – полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане.
- И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из СМС, а всего лишь говорят перейти по ссылке, скачать приложение минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа, - рассказал эксперт.
Однако это не приложение министерства, пояснил он, а программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги.
Что имеем в конечном остатке? 100%-ная защита от кибермошенников - не отвечать никому с незнакомых телефонов и отправлять звонившего в блокировку. Ведь кибермошенники всегда идут впереди и придумывают поводы, как опустошить наши банковские счета по схемам, о которых мы бы никогда не догадались.
Фото: «Номер один»
У вас стаж пропал
В пенсионной системе РФ все последние годы нон-стопом шли реформы: власти то вводили, то замораживали накопительные пенсии, отменяли и возвращали индексацию работающим пенсионерам, вводили пенсионные коэффициенты, поднимали пенсионный возраст.
Система учета будущей пенсии стала сложна, и во всех изменениях можно запутаться. Самостоятельно подчас бывает сложно разобраться – правильно или нет рассчитана пенсия, вошли ли те или иные периоды в стаж.
Нередко жители Бурятии, зайдя на сайт «Госуслуги», чтобы посмотреть данные Социального фонда, обнаруживают, что где-то потерялись те или иные периоды в трудовом стаже, дающие право на пенсию. «Пропажа» или нехватка стажа стала явлением если не массовым, то довольно распространенным. И часто связана с тем, что работодатели не всегда переводили страховые перечисления, а самих предприятий давно нет. Нехватка стажа и пенсионных баллов может негативно отразиться на размере будущей пенсии. Этим и пользуются мошенники.
«Сообщите код из СМС»
Мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются сотрудниками Социального фонда, заявляют об обнаруженном неучтенном стаже и предлагают увеличить пенсию.
- Мне позвонили по Вотсап якобы из Социального фонда России и сообщили, что по прежнему месту моей трудовой деятельности (а они сказали точное название предприятия и время работы) два года работы организация не подтверждает. Поэтому необходимо обратиться в Отделение СФР с документами и написать заявление об уточнении данных, - рассказала «Номер один» жительница Улан-Удэ Наталья Васильева.
Женщина говорит, что поначалу поверила этой легенде, поскольку ее пригласили на консультацию в СФР, назвав реальные адреса. Но далее для записи на прием «жертву» попросили назвать код из СМС, который ей вышлют.
Забегая вперед, скажем, что мошенник хотел использовать данные улан-удэнки для доступа к учетной записи человека на Госуслугах, чтобы оформить кредит на ее имя.
- Не знаю, что меня остановило, но я почувствовала, что здесь дело нечистое, и положила трубку, - рассказывает Наталья.
В таких случаях, если разговор продолжается, кибермошенники обещают доверчивым жертвам, что после заключения договора с ними и предоставления копий всех документов смогут добиться увеличения размера пенсии. Также обещают крупные единовременные компенсации всех положенных, но недоплаченных СФР денег.
«Мы никому не звоним»
В СФР по Бурятии «Номер один» сообщили, что сотрудники ведомства «никогда не запрашивают логины и пароли через СМС, данные банковских карт». Более того, общение с предпенсионерами через телефонные звонки или мессенджеры вообще никогда не производится, сообщили в ведомстве. Все контакты идут через письма либо по городским телефонам.
Напомним, что это относится не только к сотрудникам Соцфонда, но и практически ко всем сотрудникам госведомств. Безусловно, почти все они пользуются мессенджерами для переписки, в том числе по работе, однако с гражданами они чаще используют городские номера. В основном это городские телефонные номера, начинающиеся на «2», то есть ведомства, расположенные в большинстве в центре города.
- Даже если звоним не со стационарных телефонов, а с мобильных, то мессенджерами мы не пользуемся, - уточняют в СФР.
Замначальника оперативно-сыскного отдела Управления МВД по Улан-Удэ Эрдэни Халтанов говорит, что если даже вам позвонили по сотовой связи, мошенники стараются перевести разговор на мессенджеры.
- Можно сказать, что если звонок идет через мессенджер, это однозначно мошенники. Сотрудники государственных служб, правоохранительных органов, а также банки не осуществляют звонки через мессенджеры, - подчеркивает Эрдэни Халтанов.
Как распознать мошенника?
- Если вам звонят с незнакомого телефона, тем более по Вотсап или Телеграмм, то необходимо прервать разговор. Дело в том, что мошенники пользуются методом, который позволяет усыпить бдительность и вынуждает соглашаться на предложения звонившего. Для этого они используют очевидные вопросы, на которые вы отвечаете «да». И можно не заметить, когда вы далее, попав под влияние мошенника, согласитесь передать ему личные данные, поэтому непременно завершайте разговор, когда вам звонит незнакомец, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова.
Также психолог отметила, что мошенники, как правило, используют явно заученные по шаблону фразы, говорят очень четко, без акцента и говора, свойственного жителям республики.
В МВД по Бурятии также подтвердили, что «взлом Госуслуг под видом звонка из пенсионного-социального фонда актуален, но киберпреступники используют не только этот предлог. Набирает обороты получение доступа к Госуслугам, когда мошенники представляются работниками Фонда обязательного медицинского страхования, сообщая, что якобы истек срок действия медицинского страхового полиса, и просят продиктовать код от Госуслуг, отмечают в МВД по РБ.
Крадут через полис
Также аферисты придумали еще одну схему обмана. Теперь они под видом страховщиков заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение минздрава, которое на самом деле является программой, позволяющей получить удаленный доступ к устройству и похитить средства. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.
По его словам, наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно, уже неоднократно освещался в СМИ, и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело – полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане.
- И потому, когда человеку звонят из страховой компании или из территориального фонда ОМС и сообщают о необходимости заменить полис, это не вызывает подозрений. Тем более что звонящие не просят назвать коды из СМС, а всего лишь говорят перейти по ссылке, скачать приложение минздрава и ввести необходимые данные для оформления нового документа, - рассказал эксперт.
Однако это не приложение министерства, пояснил он, а программа, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству жертвы и в том числе войти в мобильный банк и вывести деньги.
Что имеем в конечном остатке? 100%-ная защита от кибермошенников - не отвечать никому с незнакомых телефонов и отправлять звонившего в блокировку. Ведь кибермошенники всегда идут впереди и придумывают поводы, как опустошить наши банковские счета по схемам, о которых мы бы никогда не догадались.
С начала 2024 года граждане республики перевели на счета мошенников более 411 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ущерб увеличился на 7%, что говорит о том, что население пока не выработало иммунитет против преступных посягательств телефонных мошенников. И продолжает отвечать на звонки с незнакомых телефонов по мессенджерам.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество