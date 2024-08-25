Общество 25.08.2024 в 08:00

Куда катятся банки

Экс-сотрудник кредитно-финансового учреждения рассказал, как жить дальше
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Текст: Наталия Грюнвальд
Куда катятся банки
Как только Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых, внимание на это обратили даже самые отдаленные от темы финансов люди. Рост одного показателя повлек за собой стремительное подорожание буквально всего, в первую очередь - ипотеки. Чего ждать от российских банков, рассказал бывший сотрудник кредитно-финансового учреждения Олег Нипалин.

Выше только звезды

О том, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза, стало известно из официального пресс-релиза Центробанка пару недель назад. Рост внутреннего спроса и сейчас продолжает значительно опережать предложение товаров и услуг. Однако для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение кредитно-денежной политики. А для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. В связи с этим Банк России будет оценивать необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки.

- Ключевая ставка - это процентная ставка, под которую Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Например, Т-Банку, МТС Банку, Россельхозбанку и т. п. То есть все подобного рода банки берут у ЦБ кредиты под 18% годовых. Этот показатель невероятно важен, потому что от него зависит дальнейшее распределение денег в экономику. Чем он выше, тем сразу становятся дороже кредиты для населения, для предпринимателей, коммерческих организаций и так далее. Если говорить еще проще, то от этого процента «пляшет» стоимость кредитования по всей стране, - объясняет экс-банкир Олег Нипалин.

При этом в самом начале года Центробанк сообщил, что число пользующихся кредитными продуктами граждан достигло 50 млн человек. А это свыше 40% населения нашей страны, следовательно, долги по кредитам сейчас имеет практически каждый третий. Задолженность же россиян за 2023 год выросла, к слову, почти на 6,5 трлн рублей.

- Закредитованность населения у нас колоссальная. Из-за принятого Центробанком решения кредиты стали менее доступны населению, но не потеряли своей актуальности. Если смотреть на это со стороны, то становится очевидно - для страны такие ставки невыгодны, - отмечает Нипалин.

Если государству выгодно иметь в должниках своих граждан, то какой смысл лишать их возможности брать кредиты? Скорее всего, на это влияет ряд дополнительных факторов.

- Насколько мне известно, многие экономисты предполагают, что, возможно, Центробанк частично выполняет поступающие указания от Международного валютного фонда (МВФ). Из-за подобных действий и типичных рычагов давления монетарной политики у нас и не развивается экономика. По сути, ЦБ вставляет палки в колеса развития. Здесь стоит задуматься о том, кому это может быть выгодно. Например, представителям международной системы организации денежных отношений и торговых расчетов, установленной в результате Бреттон-Вудской конференции. Один из основных принципов этой системы заключается в том, что в ней установлены твердые обменные курсы для валют к ключевой валюте, то есть к доллару США, - говорит наш собеседник.

Как бывший сотрудник кредитно-финансового учреждения, Олег Нипалин заверяет, если предположить, что давление на действия Центробанка происходят извне, то почему бы их не пресечь правительству?

- Закон 1993 года «О Центральном банке Российской Федерации» подразумевает независимость Центробанка от государственной власти. Поэтому диктовать ему правила и указывать пока невозможно. Вообще, я хочу сказать, что сложившаяся ситуация весьма маразматична. Потому что мы чуть ли не единственная страна в мире, у которой положительный торговый дефицит. Это значит, что мы продаем больше, чем потребляем. При этом у нас почему-то растет ставка ЦБ и очень большая волатильность (изменчивость. – Прим. ред.) рубля, - разводит руками экс-банкир.

При профиците внешней торговли, который должен обеспечивать стабильный курс рубля, у нас действительно наблюдается совершенно другая реакция. Казалось бы, в таком случае можно напечатать деньги и просто вбросить их в экономику. Однако это путь к инфляции.

- Рубль не является резервной валютой, поэтому крупная эмиссия (выпуск денег в обращение. - Прим. ред.) способна быстро привести к стремительному росту цен и обесцениванию рубля, а также на руку валютным спекулянтам. Получается порочный круг. Мне кажется, действия государства по управлению денежной массой и процентными ставками должны измениться. По информации из официальных источников, работы по созданию альтернативных финансово-денежных систем уже ведутся. Возможно, это будет обсуждаться и на осеннем заседании БРИКС, - не исключает эксперт.

Киловатт против доллара

Саммит БРИКС пройдет этой осенью в Казани. Для тех, кто не знает, это межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, Ирана, Китая, Египта, Эфиопии, ОАЭ и ЮАР.

- Пришло время создать новую расчетную единицу. Раньше в мире абсолютно все валюты рассчитывались от доллара. То есть сколько рублей в одном долларе, сколько юаней, тенге, фунтов, рупий и т. д. Но, как мы видим, Россия движется по пути к независимости. Я уверен, что данные вопросы активно прорабатываются на переговорных площадках стран БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. – Прим. ред.). Я предполагаю, что на саммитах однозначно рано или поздно встанет вопрос об избрании новой расчетной единицы, которая не будет зависеть от доллара США, - подчеркивает экс-банкир Нипалин.

В информационном пространстве неоднократно мелькали предположения о том, что новой расчетной единицей межгосударственного объединения может стать киловатт.

- Это вполне логично. Экономики входящих в это объединение стран разные. Например, Россию можно охарактеризовать как военно-сырьевую державу. Китай же - как сугубо экономическую. Способности у всех разные, а электричество актуально везде, - предполагает наш собеседник.

То, что в перспективе случится перераспределение целого ряда ресурсов, появится альтернативная финансовая система, постепенно перепишется закон о ЦБ, безусловно, хорошо. Однако для всего этого нужно время. Почему бы тогда не сконцентрироваться на некоторых изменениях прямо сейчас? Например, каким-то образом оказать давление на ЦБ и понизить ставку.

- Если ее снова повысят, то максимум до 20%. Иначе в стране умрет вся деловая активность. Сейчас же правительству влиять на снижение ставки даже невыгодно. Вот, допустим, ЦБ сбросил ее с 18% аж до 8%. Что будет? Деньги стремительно потекут в обычную экономику: начнут открываться производства мебели, посуды, гвоздей и т.п. Казалось бы, хорошо. Но трудовые ресурсы нашей страны небольшие, всего 150 млн людей. Вдобавок к этому мы имеем недостаточную автоматизацию производств. Теперь представим, что деньги пошли и предприятия массово пооткрывались вместе с внушительными зарплатами. Люди пойдут туда, начнут задумываться, где же им лучше свои 200 тысяч получать - выпиливая мебель или на СВО, - констатирует экс-банкир.

Мода на вклады

Несмотря на неоднозначную кредитную ситуацию, работающие в республике основные банки страны в августе подняли ставки по депозитам выше 19% годовых. Стоит отметить, что последний раз вкладчики наблюдали такие высокие ставки около десяти лет назад.

Повышать ставки по вкладам банки начали еще летом прошлого года, сразу после того, как в Центробанке решили постепенно поднять ключевую ставку с целью заморозить деловую активность, а также перевести бизнес и население в режим сбережений, а не трат.

- Это может быть еще одним «указанием» Международного валютного фонда. Но оставаться рантье (человек, живущий на нетрудовой доход, получаемый в виде ссудного процента, дивиденда. - Прим. ред.) долгое время у людей не получится. Государству невыгодно, чтобы его население не работало и жило на проценты. У банков задача какая? Деньги взять подешевле, а отдать подороже. Поэтому ставки по депозитам - вопрос временный. Может, это и выгодно гражданам, но лишь на ближайший год. Вот положила вдова под проценты 12 млн рублей и получила 2,2 млн. Но это все в идеале. А по факту потратила 8-10 млн на квартиру, машину и в сухом остатке кинула на счет 2 млн и с них поимела 380 тыс. рублей, - рассуждает наш спикер.

Однако непонятно, куда банки будут размещать взятые с вкладчиков суммы. Ведь существует весомая разница между депозитами и кредитами. То есть привлекая «дорогие деньги», кредитование становится чрезмерно дорогим, как минимум начинается с 25%. А эта ставка уже запредельная для реального сектора экономики и ведет к увеличению расходов самого государства. Стоит отметить, что рынок акций сейчас также находится в крайне неустойчивом положении.

Стоит отметить, что в 2024 году вкладчикам впервые начислили налог с доходов в виде процентов по вкладам в банках. Таким образом, необлагаемый доход составляет 1 млн рублей, помноженный на 18%. Следовательно, налогом облагается только сумма процентов, превышающая 180 тыс. рублей.

- Жадность загоняет всех в депозиты и во вклады. Но по-хорошему их надо вкладывать в две вещи: во что-то материальное и в себя. Если уж так сильно хочется положить деньги под проценты, то кладите их сразу в несколько банков. Миллион сюда, миллион туда. Потому что не исключено, что часть банков у нас разорится в ближайшие несколько лет. Лично мне кажется, что вот-вот случится волна банкротств, как в 2016 году. Поэтому гражданам стоит помнить про вероятность потери своих сбережений. А максимальная сумма возмещения при банкротстве банка у нас всего 1,4 млн рублей. Значимые кредитно-финансовые учреждения, конечно, останутся на плаву. Но большая часть мелких и средних банков развалится. Они не смогут просто аккумулировать поступающие к ним средства, - подытоживает экс-банкир Олег Нипалин.

В принципе, потенциал развития у России огромный. Государство ищет оптимальные пути решения сложившейся ситуации, правительство пытается выверить баланс. Как долго в банках продлятся высокие ставки, зависит от скорости изменения кредитно-денежной политики. Так или иначе сидеть на вкладах до бесконечности не получится, «домашним инвесторам» пора присмотреться к новым возможностям вложения своих денег.

Фото «Номер один»
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банк финансы

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