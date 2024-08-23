Общество 23.08.2024 в 11:38

Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области

Предметы первой необходимости уже частично доставили в пункт приема
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области

Сотрудники администрации Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области.

- Предметы первой необходимости уже частично доставили в пункт приема. Это продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, медикаменты, одежда и обувь, - рассказали волонтеры.



Если вы хотите внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи пострадавшим, обращайтесь по адресу: ул. Бабушкина, 14а, каб. 131 - Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом».

Контактный номер по сбору гуманитарной помощи: 8(3012)379529.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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