В Улан-Удэ бизнесмены губят лошадей ради наживы

Обрести семью - счастье для каждого. Однако в этом вопросе важно, чтобы тебя любили в ответ.

Необдуманная покупка действительно может обернуться для четвероногого питомца гибелью. Многие приобретают животных из прихоти и не имеют никакого представления о надлежащем уходе за ними.





- Самое распространенное – это на мясо. Не понимаю, как можно так поступать с животным. У меня бы рука не поднялась. Лошади в среднем живут по 25 - 30 лет, за эти годы ты к ним по-настоящему прикипаешь. Мне кажется, прерывать их существование и отправлять на забой – кощунство. Буквально недавно я отпустила любимого из коней на пенсию. Помню, как 22 года назад выкупила его у заводчика в Этномузее. По вечером животное отпускали пастись по территории учреждения, а позже запихнули на ипподром. Там ему приходилось перебиваться от случая к случаю. Смотря какой конюх придет на смену. Если сжалится, то кинет ему пучок сена, - констатирует прокатчик.





Прокат лошадей на городских площадях - один из популярных способов эксплуатирования животных в индустрии досуга. Практически каждый человек разочек да видел подтянутых скакунов в нарядных сбруях, которые целыми днями катают детей. Как правило, тех из них, кто не осиливает нагрузки, отправляют на бойню. Однако далеко не все лошади заканчивают свою жизнь проходя через лезвия мясорубки. «Номер один» пообщался с конезаводчиком, которая много лет занимается своим делом и неоднократно спасала измученных лошадей из рук нерадивых владельцев.- Сколько себя помню, мне всегда нравились лошади. Первых завела еще в 1997 году. Содержала до четырех голов, но в последнее время их количество подсократила. Уход за ними банально подорожал, да и где-то уже я устала. Сейчас у меня остались два пони – Мультик и Бусинка. В свободное время мы подрабатываем на прокатах, возим детей. Наш маршрут начинается от монументального граффити «Улан-Удэ - город в красках» и заканчивается вместе с набережной возле ТРЦ «Пионер», - рассказывает конезаводчик Марина Манзырева.Пони в Бурятии бывают разные. Кто-то содержит шетлендских, другие предпочитают уэльских, а некоторые аппалузов. Но Мультик - единственный в нашей республике мини-пони.- Этот малыш просто красавец, я в нем души не чаю. Несколько лет назад мне посчастливилось приобрести его у красноярской заводчицы, а позже получить от него потомство. Свела с небольшой кобылицей. Жеребенок был вылитый папа. По достижении определенного возраста я стала подыскивать ему новых хозяев, правда на это ушло много времени, - говорит прокатчик.- О лошади нужно уметь заботиться. Мне было необходимо, чтобы малыш попал в хорошие руки. К людям, занимающимся лошадьми. Потому что хозяева могут быть разными. Когда я только выложила объявление о продаже, один из первых звонков был таким: «Добрый день, у вас можно приобрести пони в подарок?». Я начала расспрашивать, и оказалось, что достаточно обеспеченные люди хотели купить животное своему 13-летнему сыну. У них был своего рода контактный зоопарк, главной «изюминкой» которого должен был стать пони. Естественно, я отказала. Лошадь – это животное, а не игрушка, - отмечает Марина.- Есть такое выражение: «Испортить лошадь». Оно включает в себя ряд нюансов. Например, от года до пяти лет у лошади формируется характер. В этот отрезок времени нужно сделать все, чтобы она в конечном итоге была человекоориентирована и послушна. Взять тех же пони – они только с виду маленькие и миленькие. На самом деле у них очень скверный характер. Если пустить жизнь низкорослых особей на самотек, то они могут начать кусаться. Возьмут в привычку сшибать хозяев. А это может быть крайне опасно, - подчеркивает конезаводчик.Помимо бойкого нрава, пони генетически предрасположены к ожирению. Лишний вес оказывает непоправимую нагрузку на их суставы, а неправильный рацион приводит к коликам.- От халатного кормления может даже начаться заворот кишок. Что зачастую влечет за собой летальный исход. Поэтому знания об уходе за лошадьми крайне важны. Например, на молодого пони нельзя сразу садиться. Начинать можно не раньше, чем года через три после его рождения. Но некоторые люди этого не понимают или не знают: «Как так? Она же лошадка, а значит должна катать!». Потом животное срывает спину, травмирует ноги, и у нас получается инвалид. Загубленная душа, - разводит руками девушка.Прокат - вред или польза? Вопрос извечный. Так или иначе, но судьба лошади зависит лишь от ее хозяина. Недобросовестных по стране хватает везде.- В город приехали иркутяне, я как раз работала на прокате в тот день. Они подошли к нам и говорят: «Ой, ничего себе! Какие у вас лошадки красивые. Круглые, толстенькие такие и ходят так добренько. Не то что у нас». Слово за слово, начался диалог. Оказалось, что у них на центральной площади работал прокатчик-садист. Он приходил с лошадьми в восемь утра и уходил после захода солнца. Естественно, в течение дня их никто не кормил и не поил. Лошади были истощены, еле двигались, а сзади их подгонял его подмастерье. В своих руках он держал специальную палочку, на конце которой торчали гвоздики, - рассказывает конезаводчик Манзырева.Из-за особенностей системы пищеварения лошадь может обходиться без сена всего три-четыре часа. Поэтому ее нужно кормить небольшими порциями, но достаточно часто.- Не зная ресурсов животного, люди думают, что оно как пластмассовая машинка. Ты ее утром на площадь пригнал и катаешь до посинения. Но это так не работает. Лошадь – это, в первую очередь, живое создание, причем достаточно хрупкое. Но не всех их судьба волнует. Сколько таких случаев по другим городам было, когда кони умирали голодной смертью. Смену откатали, в конюшню загнали, закрыли и забыли. То же самое, что заколотили им крышку гроба. Люди, которые так поступают, ослеплены жаждой наживы. Для них лошади – материал, расходник. Не может работать? Отправляется на забой. На ее место покупается новая, - выдохнув, говорит Марина.Попасть в руки алчного прокатчика - практически то же самое, что оказаться в поместье рабовладельца. Как правило, у таких хозяев животное умирает очень быстро. Ему даже не дают уйти на тот свет естественной смертью.В определенный момент конь исхудал настолько, что у него уже впадала кожа между ребер. Тогда первоначальная хозяйка решила пустить коня в утиль.- Ситуацию успел изменить коваль, который вовремя сообщил мне о ее планах отдать коня на убой. Я договорилась с хозяйкой о встрече, приехала и забрала его. До дома мы шли с ним пешком. Как только конь вышел к лужайке, он набросился на траву. Больше часа мы тогда простояли, все ждала, пока он вдоволь наестся. По иронии, мимо нас проходил мужчина: «Бесстыжая! Как же ты заморила бедолагу! Сама то поди за троих дома ешь, а этого голодом моришь. Тьфу на тебя!». Ой, мне так стыдно никогда в жизни не было. Но объяснять, что я уже выкупила коня в таком состоянии, не решилась, - вспоминает Марина.Мерин по кличке Возврат прожил у нового конезаводчика два десятка, достиг здорового веса и обзавелся друзьями. После своевременного выхода на пенсию Марина Манзырева подыскала ему дом на ферме знакомых. Сейчас животное доживает лучшие годы в окружении уже новой семьи.Удивительно, но среди прохожих нередко встречаются настоящие отморозки - особая категория граждан, жаждущая причинить вред животному. За годы работы Марина Манзырева несколько раз сталкивалась с такими людьми.- Ты идешь с лошадью, никого не трогаешь, а им прямо надо ее пнуть, толкнуть или ударить. Бесчеловечное отношение. Как-то раз мы с дочерью возвращались с проката и повстречали пьяных мужчин. Те как схватили коня за уздечку и давай тянуть. Проснулось, видите ли, желание поскакать. Подобного рода примеров много. Не понимаю, что у таких людей в голове творится! - недоумевает женщина.Помимо агрессии со стороны прохожих, заводчики лошадей часто сталкиваются с нападками отдыхающих. В последнее время мода на «словесную защиту» лишь набрала обороты.- В нулевые такого не было. Сейчас же на прокате нет-нет да подойдет кто-то и обязательно скажет: «Бедная лошадка. Вы зачем с ней стоите? Вы же мучаете животное, эксплуатируете ради выгоды! Лучше бы выпустили на волю куда-то, в поля, например». А то, что животное было из соски выкормлено, их не волнует. Я понимаю, что дикие особи должны находиться в естественной среде обитания. Но домашние они с пеленок такие, не приспособленные выживать самостоятельно. Больше всего мне обидно, когда упрекают насчет времени. Люди думают, что мы, как другие заводчики, стоим от зари до зари. Лично я своих пони привожу на пару часов. Потом у нас наступает время кормежки и мы уходим домой, - говорит прокатчик.Как оказалось, прокатчики лошадей с клиентами ведут себя по-разному. Многие из них даже не позволяют катать абсолютно любых детей. Потому что, например, мини-пони по кличке Мультик может выдержать вес только до 25 килограмм. А крохотная кобылка Бусинка - не больше 50.- Все сразу про деньги думают. Но на прокате много не заработаешь. В месяц выходит всего около 30 тыс. рублей. А представьте, каких объемов расходы. Прокат – это ведь дело сезонное. Поэтому мы, скорее, совмещаем приятное с полезным, нежели полноценно работаем. У любой лошади должна быть физическая нагрузка. Она создана для движения. Пони не может просто стоять в загоне и есть целыми днями. Здесь уже встает вопрос здоровья животного. От того, что оно пару часов походит по набережной, мир не рухнет. Главное – любить своих лошадей. Я вот своих люблю, - подытоживает конезаводчик Марина Манзырева.Фото: из личного архива М. Манзыревой