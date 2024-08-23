У жителей Улан-Удэ изымут землю и дома ради переездов

В июле 2023 года правительство России выпустило распоряжение, которым утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития Улан-Удэ, Северобайкальска и некоторых других городов Дальнего Востока. Жителям столицы Бурятии этот план развития города известен как мастер-план. Среди прочего он предусматривает решение проблем с переездами через линию ВСЖД.Улан-Удэ расположен в весьма неудобном месте. Не считая мелких речек, город рассечен на части большой рекой Селенгой, а также Удой, которая хоть и поменьше, но тоже является довольно серьезной водной преградой. А тут вдобавок и железнодорожные переезды, ведь город «разрезает» на части еще и Транссиб.Эти две проблемы разрывают город. Многочисленные автомобили, которыми обзавелись горожане, создают сложную обстановку на дорогах. Пассажирскому транспорту тоже нелегко. Съездить из одного места города в другое превращается порой в нелегкую задачу. В городе пытаются работать одновременно по обеим проблемам.Чтобы снизить остроту проблем с пересечением водных преград, власти начали строить третий мост через Уду. Медленно, но процесс идет. И наконец-то появились проблески надежды с железнодорожными переездами.Пересечение железнодорожных путей, возможно, не вызывало бы нареканий со стороны автомобилистов, но из-за пресловутого разворота России на Восток железнодорожное сообщение через Улан-Удэ стало намного интенсивнее. Это не как раньше: постояла машина у железнодорожного шлагбаума немного, да и переехала на другую сторону.Недавно стало известно, что сделаны первые шаги к постройке путепроводов в микрорайоне Горький, а также в районе улиц Борсоева-Левченко. В случае успешной реализации власти ликвидируют места крупных автомобильных «тромбов».В 2024 году прошли торги, по итогам которых определилась фирма, которая подготовит проектную документацию на строительство пересечения автомобильной дороги с Транссибом в разных уровнях – проезд между улицей Борсоева и улицей Левченко. Последняя, приближаясь к Стеклозаводу, «перетекает» в улицу Радикальцева.Левченко и Радикальцева расположены параллельно друг другу и ведут в направлении микрорайона Стеклозавод, парка «Кристальный». А между ними проходит железная дорога. Для поезда тут путь всегда свободен, ради состава автомобилям запрещают пересекать рельсы в любое время суток. Однако все изменится при реализации здесь нового транспортного решения. Стеклозавод имеет незаслуженную репутацию отдаленного микрорайона. На самом деле от центральной площади Советов добраться до него можно за семь-десять минут, если нет заторов по улицам Смолина и Борсоева.На конкурсе по отбору фирмы-проектировщика между собой состязались 12 компаний. Победителем стала фирма из Санкт-Петербурга, которая снизила цену со стартовых 49,8 млн рублей до 44,8 млн. Финансирует работу местный бюджет, в том числе за счет субсидии из федерального и республиканского бюджетов. К декабрю текущего года подрядчик должен представить разработанную документацию.Площадь размещения путепровода составит около семи гектаров. Подрядчик должен разработать не менее трех вариантов планировочных и проектных решений и потом согласовать с заказчиком наиболее технически и экономически рациональный для последующей реализации.Со стороны Улан-Удэ договор с питерской фирмой подписал «Улан-Удэстройзаказчик».Интересно, что при наличии зеленых насаждений (деревьев, кустарников), расположенных на месте будущего объекта строительства, подрядчик должен предоставить подеревную топографическую съемку с ведомостью зеленых насаждений.Фирма даже обязалась предоставлять по требованию муниципального заказчика контрольные образцы проб грунта для проведения экспертизы.Разрабатывая варианты размещения путепровода, подрядчик даст оценку стоимости земельных участков (и иных объектов недвижимого имущества), подлежащих изъятию. Речь идет об участках, расположенных в границах зоны планируемого нахождения путепровода. Также подрядчик должен определить размеры убытков, которые повлечет изъятие земли.Этот земельный момент должен привлечь особое внимание местных жителей.Если занимаемый вами участок до сих пор не отмежеван, не оформлен в Росреестре в частную собственность (возможно, даже с юридическим разделом в долях между конкретными гражданами), то сегодня самое время сделать это. Не дожидаясь, когда к декабрю петербуржцы передадут муниципалитету готовую проектную документацию.Какой из нескольких вариантов строительства выберет мэрия города для реального воплощения на местности, то есть сколько участков власти будут изымать, предсказать трудно. Но на всякий случай рекомендуем людям навести порядок с занимаемыми землями и строениями.Также на проектировщика возложили обязанность выполнить изменение существующей дороги по улицам Борсоева, Левченко, Радикальцева в месте проектируемого путепровода.Самыми дорогостоящими работами в рамках контракта на разработку проектной документации по «стеклозаводскому» автомобильному путепроводу стали сам путепровод (11,88 млн рублей) и подходы к нему (11,22 млн). Вторые по дороговизне – это инженерно-геологические изыскания на 5,67 млн рублей и документация на водоотвод (4,3 млн).Финальным этапом станет прохождение экологической экспертизы и госэкспертизы. Если проектировщики не исполнят в срок свои обязательства, то им могут выставить неустойку. Впрочем, ответственность обоюдная. Если муниципальный заказчик оплошает при исполнении своей части контракта, то право требовать неустойку возникнет уже у подрядчика.В том, что проектную документацию на путепровод успешно подготовят, мало сомнений. Но есть опасения, что потом в бюджете найдутся средства на строительство. Потому что времена приходят напряженные. Ради пополнения бюджета федеральные власти уже повышают налоги, сборы и т. д. В такой обстановке улан-удэнцы должны понимать, что путепровод на окраине страны может оказаться не самым приоритетным объектом. Проектно-сметная документация в России имеет, увы, особенность устаревать. Пройдет несколько лет, и ее потребуется актуализировать, тратить дополнительные бюджетные деньги. В самом плохом варианте доходит до того, что срок ее действия вообще истекает, и получается, что финансы ушли в никуда. Но будем уповать на лучшее.В Улан-Удэ началось движение и по второму многострадальному «узкому» месту – железнодорожному переезду в микрорайоне Горький. Здесь технико-экономическое обоснование должно быть готово тоже к 1 декабря 2024 года. Путепровод между основной частью города и сотыми микрорайонами хотят расположить на участке улицы Бабушкина – от пересечения с улицей Суворова (около улан-удэнской мечети) на одной стороне железной дороги до пересечения с улицей Орловской на другой (это чуть дальше супермаркета «Абсолют»).Каким будет путепровод – надземным или подземным, неясно. Решение по этому поводу примут по результатам разработки технико-экономического обоснования. Варианты будут сравнивать с точки зрения технической возможности реализации и со стороны предполагаемых затрат. Ожидается, что он будет с двухполосным трамвайным движением и четырехполосным движением автомобильного транспорта. Хотят обеспечить возможность передвижения как минимум легкового, грузового автотранспорта, спецмашин, трамваев, автобусов разной вместимости.Путепровод обеспечат тротуарами, системой водоотведения. Причем, если выявится необходимость, построят даже локальные очистные сооружения. Конечно, будет видеонаблюдение, освещение и т. д. Транспортную артерию интегрируют в интеллектуальную транспортную систему г. Улан-Удэ.В числе трудностей видится то, что подрядчик, который занимается разработкой ТЭО, должен согласовать его с ОАО «РЖД» (включая получение от железнодорожников техусловий). Российский монополист не самый простой деловой партнер в деле согласования всевозможных строительств, которые касаются железнодорожной колеи. А вот согласовать ТЭО с улан-удэнскими трамвайщиками и получить от них техусловия вряд ли станет проблемой.В целом, если, в конце концов, дело дойдет и до строительства путепровода в микрорайоне Горький, то на него тоже понадобится изыскать средства. Очевидно, бюджетные, потому что улан-удэнские бизнесмены вряд ли согласятся оплатить стройку в качестве подарка родному городу.Фото: «Номер один»