Единственный международный форум буддистов

«Сейчас у меня совсем другое впечатление о российском буддизме. Это было впечатляюще - видеть красивые и потрясающие дацаны, монастыри и хорошо выстроенную образовательную систему, прекрасно организованное буддийское сообщество. Я чувствую гордость в какой-то степени. Я даже никогда и подумать не мог, что Республика Бурятия, эти края могут быть такими энергетически заряженными. Когда уезжал из Индии, я не очень был полон сил, а сейчас зарядился», - сказал Лобсан Жалсан, Досточтимый Кенсур Ринпоче из монастыря Дрепунг Гоманг (Индия).







«Буддизм всегда мимикрирует под ту страну, регион, куда приходит. Так было на протяжении столетий. Когда буддизм вышел за пределы Индии, он уже начал постоянное подстраивание под ситуацию. Буддизм на территории России, безусловно, связан с тибетской и монголо-тибетской традицией, и он проникал многими путями. Это был не один поток и не один источник. В этом смысле многое, что есть в российском буддизме, также связано и с корнями местными. Например, мы видим влияние местных бурятских верований на местный буддизм. Калмыцких верований - на буддизм в Калмыкии. И это не противоречит буддизму», - высказался по этому поводу Алексей Маслов, руководитель Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.





«Это беспрецедентное событие, которому нет аналогов. Это единственный международный форум, который собирает буддистов со всего мира, который очень толерантно относится к разным традициям, который приглашает всех, кто вовлечен в эту проблематику. Получился очень хороший сплав носителей буддийской традиции, ученых, которые ее изучают», - поделился впечатлениями Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО (У) МИД РФ, президент Российской ассоциации по связям с общественностью.





В Бурятии завершил свою работу II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности». В три раза больше участников - 1,8 тысячи, а также 3 тыс. посетителей, 15 стран и 22 региона России. По всем показателям и по уровню он превзошел прошлогодний.Форум стал значимым событием не только для Бурятии, но и в масштабах всей России, а также для зарубежного буддийского сообщества.Он сказал, что в качестве генерального секретаря Буддийской международной федерации участвовал во многих буддийских конференциях и других мероприятиях, но этот форум - один из самых хорошо организованных.Буддизм является для его приверженцев в России и других странах мира одним из ориентиров, которые позволяют им не потеряться в многообразном и динамично меняющемся мире. Как подчеркнул в ходе форума глава Бурятии, сегодня традиционные ценности, ценности семьи, человеческие ценности, ценности государства нуждаются в осознанных мерах защиты. «И здесь буддизм, безусловно, является одним из элементов, позволяющих эти традиционные человеческие ценности сохранять и приумножать», - отметил Алексей Цыденов.Форум еще раз показал, что мировой буддизм многообразен. Даже внутри отдельной страны есть различающиеся элементы. Например, внутри России, не говоря уже о различиях между странами.Вообще в России существует много школ буддизма. Сотни общин продолжают традиции ламаизма, ваджраяны, чань-буддизма, дзен-буддизма, тхеравады и др. Однако одновременно мировой буддизм един и никто из буддистов не считает, что исповедуемое им направление правильнее или важнее, чем иные.«Буддизм является одним из величайших духовных достижений человечества, создавший обширную культурную традицию, в течение тысячелетий способствующий установлению связей между разными регионами и народами мира. Все школы и направления буддизма являются равно важными для общего буддийского движения и перед лицом вызовов современности выступают за сохранение традиционных духовных ценностей, мудрости, сострадания, духовной дисциплины, экологической этики и укрепления братства между людьми», - отметили участники форума в принятой итоговой резолюции.Тезис о единстве стал первым среди нескольких, включенных в резолюцию. В документе было четко закреплено, что буддизм – это учение, открытое каждому.Буддийский форум в Бурятии продемонстрировал, что для мира буддизм был, есть и останется актуальным. Эта религия не отрицает инновации, науку, новые технологии, а также не противодействует развитию общества, не «консервирует» его.Но принципиальная позиция буддистов – инновации не должны идти в ущерб человечности, здоровью и всему тому, что делает жизнь полноценной. А развитие общества тоже должно быть именно развитием, а не деградацией. В противном случае людей ждет тупик. Форум в Бурятии продемонстрировал, что буддисты проповедуют добро, гуманизм по отношению ко всему живому, заботу об экологии, выступают за непременное общечеловеческое взаимодействие.Знания, накопленные буддистами в самых разных сферах, их принципы бытия могут быть полезными огромному числу людей. Буддисты показали, что готовы делиться ими, дабы сделать жизнь гармоничнее.Например, сейчас каждый человек в мире погружен в невероятное количество информации, испытывает большое информационное давление. Такого в истории человечества не было никогда, и нервно-психической системе человека нелегко совладать с этим вызовом. Но самодисциплина, умение поддерживать чистоту сознания, навык «сбрасывать» накопившееся напряжение помогут человеку не поддаться напору, остаться спокойным и уравновешенным, поэтому это надо сделать неотъемлемой частью современного образа жизни.В целом буддизм помогает отвечать на вызовы современности во всех сферах жизни как отдельного человека, так и всего общества. Здоровье и медицина, противодействие деструктивным сектам, правильные отношения между религией и государством, развитие умения слышать других в противовес культу эгоизма, воспитание детей, взаимопомощь и гуманизм, баланс природы и технического развития и т. д.«В том году мы подписывали консорциум между светскими и буддийскими вузами. Он состоял из двух буддийских и четырех светских вузов. Приезжали ректоры и преподаватели из буддийских университетов Бутана, Непала, Индии. Мы к ним ездили на конференцию. В этом году мы расширили сотрудничество между вузами. Добавляем туда Забайкальский госуниверситет и два зарубежных вуза. Будем обмениваться студентами и новыми методами преподавания. Буддизм может помочь обществу различными методами, чтобы противостоять таким сложным моментам, как стресс, волнение», - рассказал о новых перспективах взаимодействия между религиозными и светскими структурами Дымбрыл Дашибалданов, ректор Буддийского университета.Международный буддийский форум стал свидетельством роста узнаваемости и авторитета Бурятии в мире. А значит, он усилил также авторитет всей России, вопреки попыткам недружественных стран противодействовать этому из их геополитических соображений. Форум показал тщетность попыток изолировать страну на мировой арене, сделать ее нерукопожатной, в том числе в плане религиозного общения. Форум стал площадкой для международного диалога, обсуждения вопросов развития буддизма, различных сторон буддийской культуры, философии и практики, способствовал развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества.Напомним, что участников форума поприветствовали президент России Путин и министр иностранных дел Лавров. Высокие иностранные и российские гости с большим уважением высказывались о нашей республике и стране в целом. Бурятия становится заметным центром по продвижению России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.Представители буддистов из разных стран солидаризировались с Россией по многим направлениям, так как имеют такие же взгляды. Глава республики провел целый ряд встреч с иностранными делегациями, в ходе которых были намечены дальнейшие пути развития отношений, в том числе и в нерелигиозных сферах.Значимым символическим моментом стало то, что участники буддийского форума возложили цветы к Мемориалу Победы в Улан-Удэ. Алексей Цыденов напомнил истоки Второй мировой войны. Ее предвестником стали биржевой кризис и Великая депрессия в США. Трудности перекинулись на Европу и Японию, где повлияли на политическую картину в странах.«Сегодня мы видим, как развивается ситуация в Европе, помним, с чего все начиналось тогда. Сегодня внешний долг Соединенных Штатов Америки - 35 трлн долларов, такая же тяжелая экономическая ситуация. Видим, как начинается война в Европе, в Газе и Палестине. Наша общая задача – не допустить развития войны. Мы должны учить историю и не совершать ошибки в настоящем и в будущем. Я благодарю всех наших гостей, кто приехал в Бурятию на наш буддийский форум, потому что буддизм – религия мира. И пусть будет мир во всем мире», – выступил Алексей Цыденов на церемонии возложения.В будущем году форум планируется провести в Калмыкии. Он становится постоянным, и это подтверждает его востребованность и актуальность.Фото: пресс-служба главы и правительства РБ