Общество 23.08.2024 в 14:10
«Пускай поскорей ее заберут в детский дом»
В Новосибирске младенца, от которого отказалась мать, отдали под опеку бабушке
Текст: КП-Новосибирск
Опека поставила точку в истории семимесячной девочки, от которой отказалась собственная мать. Как сообщает КП-Новосибирск, 35-летняя брюнетка с накаченными губами вместе с мужем привезли новорожденную дочку из Сочи к бабушке в Сибирь.
- Сказали, что родных в Сочи нет, а одним тяжело. Я согласилась, чтобы внучка жила со мной до пяти лет. Сын с невесткой написали заявление в опеке, что у них сложная жизненная ситуация. Мне дали временную опеку на полгода, а не на пять лет, как сын с невесткой просили в заявлениях, - рассказала бабушка девочки Ольга (имя изменено).
Но забирать назад ребенка мать была не намерена:
- Нам с мужем по 35 лет, мы хотим путешествовать. Для каждого человека важно жить и наслаждаться жизнью! Разве нет? Я много вкладываю во внешность. Вы мои фото видели на странице мужа, я красивая там? - заявила мать девочки Дарья (имя изменено). – Я забыла о существовании дочки! Пускай поскорей ее заберут в детский дом, мне просто все равно на нее!
А бабушка в это время обивала пороги чиновников – лишь бы девочку действительно не забрали в приют. Временная опека действовала до 16 августа, и малышку на законных оснований могли изъять у Ольги.
Переживаний добавляло то, что у девочки выявили антитела к опасному вирусу – это серьезное заболевание. Ребенку нужно лечение, Ольга постоянно ходит с внучкой по врачам, недавно они лежали в больнице.
Опека в итоге встала на сторону Ольги:
- На меня оформили постоянную опеку, внучка будет со мной. Сейчас вот мы гуляем с ней, - рассказала Ольга. – Сына и невестку родительских прав не лишили. Сын присылает деньги на ребенка, чтобы мы могли купить все необходимое – памперсы, лекарства.
Юристы считают, что опека сейчас имеет полное право подать в суд на мать и отца девочки и требовать лишить их родительских прав:
- Это же вправе сделать и бабушка девочки, которая сейчас заботится о ребенке. На мой взгляд, это был бы самый верный шаг, - комментирует ситуацию адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
Фото: Олег Золото
- Сказали, что родных в Сочи нет, а одним тяжело. Я согласилась, чтобы внучка жила со мной до пяти лет. Сын с невесткой написали заявление в опеке, что у них сложная жизненная ситуация. Мне дали временную опеку на полгода, а не на пять лет, как сын с невесткой просили в заявлениях, - рассказала бабушка девочки Ольга (имя изменено).
Но забирать назад ребенка мать была не намерена:
- Нам с мужем по 35 лет, мы хотим путешествовать. Для каждого человека важно жить и наслаждаться жизнью! Разве нет? Я много вкладываю во внешность. Вы мои фото видели на странице мужа, я красивая там? - заявила мать девочки Дарья (имя изменено). – Я забыла о существовании дочки! Пускай поскорей ее заберут в детский дом, мне просто все равно на нее!
А бабушка в это время обивала пороги чиновников – лишь бы девочку действительно не забрали в приют. Временная опека действовала до 16 августа, и малышку на законных оснований могли изъять у Ольги.
Переживаний добавляло то, что у девочки выявили антитела к опасному вирусу – это серьезное заболевание. Ребенку нужно лечение, Ольга постоянно ходит с внучкой по врачам, недавно они лежали в больнице.
Опека в итоге встала на сторону Ольги:
- На меня оформили постоянную опеку, внучка будет со мной. Сейчас вот мы гуляем с ней, - рассказала Ольга. – Сына и невестку родительских прав не лишили. Сын присылает деньги на ребенка, чтобы мы могли купить все необходимое – памперсы, лекарства.
Юристы считают, что опека сейчас имеет полное право подать в суд на мать и отца девочки и требовать лишить их родительских прав:
- Это же вправе сделать и бабушка девочки, которая сейчас заботится о ребенке. На мой взгляд, это был бы самый верный шаг, - комментирует ситуацию адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
Фото: Олег Золото