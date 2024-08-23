Участник парада Победы из Бурятии погиб на СВО

Сегодня в селе Улентуй прощаются с сержантом Жалсаном Жаповым. 12 августа он погиб в ходе спецоперации.Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», Жалсан Жапов родился 4 ноября 1996 года в селе Улентуй в многодетной семье. В 2014 году окончил среднюю школу. Во время учебы принимал активное участие в общественной жизни, в районных конкурсах и спортивных мероприятиях.После школы был призван в армию, где заключил контракт и служил до 2021 года. В ходе службы был награжден медалями министерства обороны «Участнику маневров войск (сил) Восток - 2018», за участие в военном параде в ознаменование «75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».В 2018 году Жалсан создал семью, в 2020 году у него родилась дочь.В сентябре 2022 года Жалсана мобилизовали и направили на спецоперацию. Служил в звании сержанта старшим огнеметчиком в 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.Во время выполнения боевых задач Жалсан проявлял мужество и храбрость. Был награжден медалью «За воинскую доблесть» и Георгиевским крестом 4-й степени. Боевые товарищи отзываются о нем как о честном и отзывчивом человеке, всегда готовым всегда прийти на помощь.Жалсан Жапов погиб 12 августа 2024 года. Награждён Орденом Мужества посмертно. Дома у него остались родители, супруга и дочь, пятеро братьев и старшая сестра.Фото: «Закамна-инфо.24/7»