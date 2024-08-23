В Улан-Удэ временно изменится схема маршрута №57

В Улан-Удэ с 23 часов 27 августа до 6 утра 4 сентября на пересечении ул. Гагарина и ул. Юного Коммунара пройдет первый этап капитального ремонта трамвайных путей. Как сообщили в Комитете по транспорту администрации Улан-Удэ, в связи с этим изменится схема движения маршрута №57.Объезд закрытого участка по ул. Юного Коммунара в направлении конечной остановки на Шишковке пройдет по ул. Гагарина – ул. Сенчихина – далее по утвержденной схеме. В обратном направлении без изменений. Маршрут №57 на период работ не будет проходить через остановку «Поликлиника №6». Автобусами можно будет воспользоваться на ближайшей остановке – «ул. Шульца».Движение трамваев по этому участку остается без изменений.