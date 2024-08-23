От семечки до сосновой рощи. Как восстанавливают леса в Бурятии

Чтобы восстановить 60 гектаров леса, нужен как минимум один год. Точнее именно столько времени понадобится, чтобы из 120 тысяч семян сосны вырастили настоящую мини-рощу.

А какие испытания пройдёт семечко за это время, Вы узнаете из интересного и познавательного видеоролика от Министерства природы Бурятии.

Восстановление лесов в Бурятии проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.

Фото: скриншот видео, Минприроды РБ