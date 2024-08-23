Общество 23.08.2024 в 16:20

Байкал страдает от пластика

Туристы и жители Бурятии продолжают загрязнять великое озеро
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Текст: Дмитрий Родионов
Байкал страдает от пластика
Экологические активисты в августе исследовали уровень пластикового загрязнения Байкала. Выводы неутешительны: увеличение туристического потока на Байкал привел к существенному росту объемов вырабатываемого пластикового мусора. Правда контролировать его перемещение на мусорные полигоны пока удается, а уровень попадания загрязнителей в Байкал от туристов сократился.

Опасное разложение

- Вот обычная влажная синтетическая салфетка, которую, скорее всего, сбросили с туристического катера в Байкал. За год она превратилась вот в это, - рассказывает экоактивист Александр Пивоваров, показывает бесформенный комок синтетических нитей, перемешанных с зелеными водорослями.

Байкальская вода настолько химически чистая, что очень быстро разлагает то, что в нее попадает. Это очень серьезная проблема, поскольку разложение - это худшее, что может быть для экологии Байкала.

Пластик разрушается до микрочастиц, который затем накапливается в воде, попадает в рыбу, а затем и в организм человека. Что дальше творят микрочастицы пластика в нашем организме - вопрос, который только начал изучаться, но появляется все больше данных, что пластиковые наночастицы являются одной из причин болезни Альцгеймера (слабоумия).

Александр вместе со своими единомышленниками в августе совершил тур по Байкалу, исследуя уровень пластикового загрязнения и попутно очищая береговую линию от пластика.

Рыбаки-загрязнители

- Большая часть собранного нами мусора - это остатки китайских рыбацких сетей, мешков, куски пластика, оставшиеся после организации береговых бань, окурки, пищевая упаковка, куски пенопласта, - говорит он. - Часть мусора попадает в Байкал непосредственно с берега, однако большинство попало в озеро с течением рек Селенга и Баргузин.

По словам эколога, социально безответственная часть населения оставляет мусор на берегах рек, затем ветром его сносит в воду и далее по течению он попадает в Байкал.

Жители Бурятии загрязняют великое озеро в тысячи раз больше, чем иркутяне, учитывая характеристики водосборного бассейна, поскольку из Иркутской области в бассейн Байкала поступает считаное число небольших рек. Александр Пивоваров полагает, что за исключением рыбацких сетей львиная доля пластикового мусора попадает в Байкал через речную систему Бурятии и частично Монголии.

Также сотрудники МГУ нынешним летом оценили уровень пластикового загрязнения юго-восточного побережья озера Байкал и дельты реки Селенги. Параллельно с учетом берегового пластика они убирали побережья, задействовав школьников и волонтеров из Бурятии и Иркутска. В ходе работы они очистили береговую линию общей протяженностью около двух километров и проанализировали состав всех собранных пластиковых отходов. Основными источниками загрязнения на побережье Байкала, по мнению ученых, оказались орудия рыбного лова — преимущественно дешевые сети, а также пакеты и пищевая упаковка. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выяснилось, что на участках, где береговые субботники проводятся регулярно, количество мусора было в среднем в 4,5 раза ниже, чем на участках, где уборка берега ранее не проводилась. В то же время береговые уборки не решают проблемы, связанные с высокой долей в составе пластикового мусора фракций, не подлежащих переработке. Это указывает на потребность Бурятии в технических решениях по экологичной утилизации неперерабатываемых отходов на месте. Результаты работы опубликованы в журнале «Экологические системы и приборы».

Отходы везде

Пластик обнаружили на всех участках. Его количество в среднем составило 0,05 кг на станциях учета в дельте реки Селенги и 0,02 кг на станциях озера Байкал. Количество пластика в Национальном парке было не ниже, чем вне особо охраняемых природных территорий: оно составило 0,04 кг/метр и также появилось благодаря прибойным выбросам. На участках, где местные жители проводят субботники регулярно, количество пластика оказалось в 2,5 - 13 раз ниже, в сравнении с теми участками, где уборки не проводились и пластик аккумулировался годами.

Исследователи отметили некоторые различия в составе пластика, собранного в дельте реки Селенги и на побережье озера Байкал, связанные с особенностями гидрологического режима. На береговых участках дельты значительную долю синтетического мусора составляет ветошь, фрагменты одежды и обуви — мусор, который, вероятно, оказывается на берегу во время паводков. В прибойных выбросах на береговой линии Байкала такие категории отсутствуют, поскольку они характеризуются отрицательной плавучестью. На учетных станциях озера Байкал преобладали орудия лова (в основном дешевые рыболовные сети), бытовая и пищевая упаковка.

Чтобы оценить экослед береговой уборки, исследователи сортировали пластик и оценивали возможность сдать его в перерабатывающие либо заготавливающие компании в Улан-Удэ. Из собранных отходов 20,5%  отнесены к перерабатываемым и 16,4% — к условно перерабатываемым, то есть относящиеся к перерабатываемым, но мало востребованным в рыночных условиях фракциям (упаковка «тетрапак», вспененный полистирол и так далее). Их транспортировка до перерабатывающих компаний оказывается нерентабельной из-за удаленности региона от крупных промышленных центров, в силу чего эти категории пластика не принимаются заготавливающими компаниями Улан-Удэ. Фактически из всех отходов, собранных в ходе проведенных работ, на переработку удалось сдать только 10%. Это связано с крайне низким качеством основной массы собранного пластика: он оказался окислен и загрязнен в результате нахождения в водной среде. С береговой линии было вывезено 90% собранного пластика, его направили на полигон ТКО в Улан-Удэ.

Экологи отмечают, что в целом экологическое просвещение срабатывает - туристы гораздо меньше сбрасывают отходы в Байкал и на его побережье.

Фото: «Номер один»
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