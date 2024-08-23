Общество 23.08.2024 в 16:29
Энхалукский заказник. Какой он - уникальный уголок природы?
Там живут изюбры, косули, соболи и белохвостые орланы
Энхалукский госзаказник славится своей уникальной флорой и фауной. Там живут изюбры, косули, соболи и белохвостые орланы. А следят за этим разнообразием два инспектора.
О том, как им удаётся сохранять первозданную природную красоту, Вы узнаете из интересного и познавательного видеоролика от Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии.
Деятельность Энхалукского государственного заказника отвечает целям национального проекта «Экология» реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.
Фото: скриншот видео, Минприроды РБ