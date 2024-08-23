Общество 23.08.2024 в 16:29

Энхалукский заказник. Какой он - уникальный уголок природы?

Там живут изюбры, косули, соболи и белохвостые орланы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Энхалукский заказник. Какой он - уникальный уголок природы?

Энхалукский госзаказник славится своей уникальной флорой и фауной. Там живут изюбры, косули, соболи и белохвостые орланы. А следят за этим разнообразием два инспектора. 

О том, как им удаётся сохранять первозданную природную красоту, Вы узнаете из интересного и познавательного видеоролика от Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии. 

 

Деятельность Энхалукского государственного заказника отвечает целям национального проекта «Экология» реализуемого по поручению Президента Владимира Путина.

 

Фото: скриншот видео, Минприроды РБ

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министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия энхалук нацпроект Экология

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