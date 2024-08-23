Владимир Путин открыл по видеосвязи школу в пригороде Улан-Удэ

В четверг, 22 августа в режиме видеоконференцсвязи в рамках совещания с членами Правительства России глава государства Владимир Путин открыл новую школу в улусе Нур-Селение. Это десятая образовательная организация в Бурятии, которая была создана по концессии между региональным министерством образования и ООО «ПроШкола» (группа ВЭБ.РФ).





В новом учебном году в школу в улусе Нур-селение пойдут 550 учащихся 1-11 классов. Строительство новой школы позволило разгрузить школу в соседнем селе Сужа, где обучение шло в три смены.

Президент России Владимир Путин в прямом эфире поздравил коллектив и учащихся школы с открытием и спросил директора образовательного учреждения, что еще необходимо для новой школы.

- У нас всего хватает, школа укомплектована. Со всеми вопросами мы обращаемся к нашему главе Алексею Самбуевичу. Оперативно всё решает, поэтому вопросов нет, пожеланий, - сказал Юрий Андреев.

















Площадь трехэтажной школы составляет 6 тыс. кв. м. Здание спроектировано таким образом, чтобы как можно больше естественного света попадало в классы и другие пространства. При проектировании учтены требования доступности маломобильных групп населения. Школа обогревается собственной котельной.

- В старой школе, рассчитанной на 360 мест училось более 900 человек, она работала в переуплотненном режиме, поэтому новая дополнительная школа на 250 мест (или 500 мест в две смены) очень долгожданная. Сюда пойдут дети из Нур-Селения, Сужи, Сужи-2 и близлежащих ДНТ. Все что мы строим, в том числе и эта школа - это воплощение самых современных стандартов формирования образовательной среды предусмотренных национальным проектом «Образование». Школа оснащена самым передовым учебным оборудованием, наглядными учебными материалами и очень удобна для наших учителей. Просторные, светлые учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал и столовая, все это теперь будет работать для наших детей, для будущего нашей страны, - подчеркнул Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Стоимость школы «под ключ», включая мебель, оборудование и средства обучения, составляет 810 млн рублей, из них 557 млн – внебюджетные инвестиции, привлеченные ПроШколой за счет кредиторов – ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк».

- За 2,5 года ПроШкола при поддержке ВЭБ.РФ и Сбербанка обеспечила создание в Республике Бурятия в рамках концессионных соглашений 10 школ. И в День знаний более 4 тысяч учащихся пойдут в эти современные, хорошо оснащенные объекты, – прокомментировала исполнительный директор ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова. – Надеюсь, ученики Нур-селения и Улан-Удэ будут ходить в новые школы с большим удовольствием, как и школьники, для которых 2 сентября впервые откроют свои двери еще наши четыре образовательных учреждения в четырех регионах.

Помимо просторных учебных классов в школе Нур-селения имеется читальный и актовый залы, медицинский пункт, столовая. Для учащихся созданы все условия для физической культуры и спорта. Построен и оснащен спортивный зал площадью 300 кв. м.: здесь можно играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Кроме того, занятия физкультурой и спортивные праздники можно проводить на школьном стадионе. Также оборудованы площадки для игр на свежем воздухе. В планах учреждения – развивать профориентационные программы, а также дополнительное образование для детей по направлениям: художественное творчество, туристско-краеведческое, спортивное.

Житель Иволгинского района, участник СВО поблагодарил всех причастных к строительству школы, он рассказал, что в новом здании будет учиться не только его дочь, а также работать супруга.

- Являюсь участником специальной военной операции. Находясь в отпуске, я рад и горд присутствовать на открытии школы вместе со своими боевыми товарищами. Она скоро распахнет двери для детей поселения, здесь будет обучаться моя дочь и работать моя супруга. От имени родителей хочу выразить благодарность за нашу новую, современную школу. Пожелаю ребятам хорошо учиться, потому что полученные знания могут пригодиться всегда. Мы постараемся сделать всё, чтобы мы жили в мире! – сказал он.

Для справки:

В Бурятии с 2017 года по декабрь 2023 года построены и введены в эксплуатацию 35 школ с общей проектной мощностью 12 084 мест. На сегодняшний день продолжается строительство 5 школ на 1 738 мест - школа на 176 мест в с. Баянгол Баргузинского района, СОШ на 760 мест в г. Улан-Удэ, СОШ на 176 мест в с. Кижинга Кижингинского района, СОШ на 176 мест в с. Хоринск Хоринского района, СОШ на 450 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского района.

Фото: правительство Бурятии