В Бурятии выросли продажи контрацептивов

В течение первых шести месяцев 2024 года россияне потратили в аптечных сетях страны 19,3 млрд рублей на средства контрацепции. Это рекордная сумма за последние пять лет.

За первые шесть месяцев 2024 года россияне приобрели в аптечных сетях страны средства контрацепции — презервативы и противозачаточные таблетки — на 19,3 млрд рублей. Продажи выросли более чем на 15%. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Как указывают аналитики, эта сумма стала максимальной как минимум за последние пять лет. За аналогичный период годом ранее, для сравнения, траты россиян на контрацептивы составляли 16,7 млрд рублей, в первом полугодии 2022-го — 17,2 млрд рублей, в 2021-м — 13,4 млрд рублей, в 2020-м — 13,5 млрд рублей, а в 2019-м — 12,1 млрд рублей.

По данным опрошенных «Ведомостями» участников рынка, в количественном выражении продажи средств контрацепции также растут. Так, например, в сети «36,6» реализация презервативов и противозачаточных таблеток в 2024 году увеличилась на 8% и 10% по сравнению с данными за аналогичный период в прошлом году — до 358 138 и 430 374 пачек. А на платформе «Здравсити» рост продаж противозачаточных за первые шесть месяцев года составил 22%

В Улан-Удэ как сообщил один из игроков аптечного рынка в «рублях реализация немного подросла за счет удорожания, однако в количественном выражении продажи остались примерно на прежнем уровне». Тем не менее, как отметил собеседник, у конкурентов продажи выросли более существенно. Речь идет о реализации презервативов в супермаркетах и маркетплейсах.

Напомним, что по данным DSM Group за первое полугодие продажи контрацептивов на маркетплейсе Wildberries увеличились на 25%.

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Фото: loon.site



