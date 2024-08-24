От маленькой шишки до большой сосны. В Бурятии бережно восстанавливают лес

Срубить дерево можно за одну минуту, а чтобы его вырастить - нужны годы. А чтобы вырастить сеянец сосны, иначе говоря, маленькое новорожденное деревце сосны, нужен целый год старательного и кропотливого ухода.





Министерство природных ресурсов и экологии совместно с Республиканским агентством лесного хозяйства ведут масштабную работу по восстановлению лесов Бурятии. Они ежегодно высаживают в районах республики 60 гектаров нового леса.

- Чтобы возродить 60 гектаров леса, нужен как минимум один год. Точнее, именно столько времени понадобится, чтобы из 120 тысяч семян сосны вырастили настоящую мини-рощу. Из обычной маленькой сосновой шишки будет выращен готовый сеянец, с помощью которого будут восстанавливать леса в Бурятии. Но чтобы дойти обычной шишке до такого состояния, нужно пройти непростой и долгий путь длиной в год, - рассказывают специалисты.

Начинается всё в феврале со сбора шишек. За сезон сбора и обработки успевают подготовить от 35 до 40 тонн шишки. Собирают лесники, студенты, школьники. Для сеянцев не берут все шишки подряд, а только самые качественные, здоровые, без повреждений.

- Все отобранные шишки привозят на место разгрузки и взвешивания шишки. Сюда заходит транспорт с шишкой, поднимается наверх, взвешивается, шишки засыпаются на отсев. Убираем лишний мусор, остается чистая шишка. Дальше шишку по конвейеру распределяют по бункерам. И там её уже распределяют по лесхозам. После распределения шишка высыпается на конвейер и подаётся уже непосредственно в сушильную камеру. Сушильная камера у нас состоит из 4-х ярусов. На каждом ярусе мы располагаем от 350 до 400 кг шишки. За сезон сбора и обработки успеваем подготовить от 35 до 40 тонн шишки. А уже в апреле-мае получаем готовые семена для посевов, - рассказывает Денис Михалёв, начальник отдела лесовосстановления АУ РБ «Лесресурс».





- Семена сосны складируются в бутыли. Каждая бутыль подписана. Там указан номер партии, количество семян в данной бутыли, наименование лесхоза, - уточнил Денис Михалев.

Семена оставляют до весны, затем в апреле и мае каждое семечко высаживают вручную в теплицах. Ухаживают за ними с помощью автоматического полива. В каждой теплице их высажено примерно по 120 тысяч семян.





- У нас теплица полностью оборудована, поливочная система - автоматическая. Также автоматический режим затемнения и проветривания. Семена должны достичь определённых размеров - это 4-5 сантиметров. До середины июля семена растут в теплице, а потом их перемещают на поле для доращивания, закаливания. Здесь они находятся ещё немного времени, привыкая к естественным условиям. И после этого отправляются в лес. И вот шишка прошла путь длиною в год и стала вот таким сеянцем, - говорят инженеры по лесовосстановлению.









После закаливания сеянцы высаживают летом уже в открытом лесу. В посадке сеянцев участвуют специалисты по лесовосстановлению, студенты и все неравнодушные жители Бурятии, которые хотят получить практический опыт посадки леса и заботиться о природе.

Регулярные массовые акции по высадке деревьев в Бурятии, такие как «Сад памяти» и «День посадки леса» объединяют людей разных возрастов и профессий, позволяя каждому внести свой посильный вклад в озеленение родного края.

- Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии совместно с Республиканским агентством лесного хозяйства проводит множество мероприятий по лесовосстановлению. К этим работам мы привлекаем студентов Бурятской сельхозакадемии, лесопромышленного колледжа. Они помогают сотрудникам агентства лесного хозяйства проводить лесовосстановительные работы. И одним из больших мероприятий является высадка леса. Туда мы привлекаем всех неравнодушных граждан, которых у нас в республике очень много. Все хотят посадить лес - от мала до велика. Все участвуют в наших мероприятиях, таких как «Сад памяти», «День посадки леса», которые проводятся весной и осенью. 2 сентября у нас будет проходить Межрегиональный слет школьных лесничеств, на котором лучшие команды из 12 регионов России покажут знания и умения в области охраны и восстановления лесов, - сообщила министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.

Все эти мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Этот проект направлен на решение актуальных экологических проблем, в том числе на сохранение и восстановление лесов.

Каждый новый саженец – это шаг к зеленому и экологически чистому будущему. Именно поэтому воспитание бережного отношения к природе уже с детского возраста является одной из важнейших задач.

Фото: скриншот видео, Минприроды РБ