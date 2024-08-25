Украина вернула России 115 бойцов срочной службы, плененных в Курской области

Минобороны России сообщило о возвращении 115 военнослужащих, которые были взяты в плен Украиной при атаке на Курскую область, сообщает «Коммерсант». По информации представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, они проходили срочную службу на границе. Взамен Украине также переданы 115 военнослужащих.

Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в Минобороны. Позднее всех военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Среди вернувшихся домой срочников - один из Бурятии. Это Роман Сергеевич Б., призванный из Бурятии и проходивший службу в приграничной зоне между РФ и Украиной.





Фото: "Номер один"