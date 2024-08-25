Общество 25.08.2024 в 11:24

Украина вернула России 115 бойцов срочной службы, плененных в Курской области

Среди освобожденных - срочник из Бурятии

A- A+
Текст: Иван Иванов
Украина вернула России 115 бойцов срочной службы, плененных в Курской области

Минобороны России сообщило о возвращении 115 военнослужащих, которые были взяты в плен Украиной при атаке на Курскую область, сообщает «Коммерсант». По информации представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, они проходили срочную службу на границе. Взамен Украине также переданы 115 военнослужащих.

Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в Минобороны. Позднее всех военнослужащих доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Среди вернувшихся домой срочников - один из Бурятии. Это Роман Сергеевич Б., призванный из Бурятии и проходивший службу в приграничной зоне между РФ и Украиной.



Фото: "Номер один"

Теги
спецоперация солдаты плен

Все новости

Жительница Бурятии избила новорожденного
25.08.2024 в 12:39
В Бурятии тушат семь пожаров
25.08.2024 в 12:01
Украина вернула России 115 бойцов срочной службы, плененных в Курской области
25.08.2024 в 11:24
Куда катятся банки
25.08.2024 в 08:00
Девушка из Тарбагатая стала лучшим следователем России
25.08.2024 в 07:00
Под Донецком погиб молодой парень из Бурятии
24.08.2024 в 14:00
Лесники Бурятии продолжают тушить 11 пожаров
24.08.2024 в 13:26
Пьяный водитель в Улан-Удэ попался на взятке гаишнику
24.08.2024 в 12:58
За неделю жители Бурятии перевели мошенникам более 16 млн рублей
24.08.2024 в 12:07
От маленькой шишки до большой сосны. В Бурятии бережно восстанавливают лес
24.08.2024 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Бурятии тушат семь пожаров

В борьбе с огнем задействовано более 120 человек

25.08.2024 в 12:01
Куда катятся банки
Экс-сотрудник кредитно-финансового учреждения рассказал, как жить дальше
25.08.2024 в 08:00
Девушка из Тарбагатая стала лучшим следователем России
Роза Зандраева рассказала о специфике преступлений в Бурятии
25.08.2024 в 07:00
От маленькой шишки до большой сосны. В Бурятии бережно восстанавливают лес
Каждый год лесники проводят огромную работу по выращиванию и посадке сеянцев сосны
24.08.2024 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru