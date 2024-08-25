В Бурятии тушат семь пожаров

24 августа в Бурятии не обнаружили новых лесных возгораний. По данным на утро 25 августа, в республике действует 7 лесных пожаров – в Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь – 705 гектаров.

За последние сутки ликвидировали четыре – в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Угрозы населённым пунктам нет. С огненной стихией сражаются 123 человека, включая сотрудников лесной и авиалесоохраны. Задействовано 12 единиц техники.





Фото: "Номер один"