Жителей Бурятии приглашают принять участие в викторине от Минприроды
Благодаря масштабному федеральному проекту «Чистая страна», являющемуся частью национального проекта «Экология», инициированного Указом Президента России Владимира Путина, Бурятия с 2021 года активно борется с наследием прошлого, ликвидируя опасные свалки и восстанавливая благоприятную экологическую обстановку
Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии строго контролирует каждый этап ликвидации свалок – подготовительный, технический и биологический.
До конца 2024 года будет рекультивирована последняя свалка в Северобайкальском районе.
Вопрос викторины:
Какая площадь земель (в гектарах) на сегодняшний день рекультивирована в Бурятии по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология»?
A) 25,7 га
B) 19,9 га
C) 15,3 га
D) 17,8 га
На вопрос викторины можно ответить в социальных сетях.
Фото: Минприроды Бурятии