Жителей Бурятии приглашают принять участие в викторине от Минприроды

Благодаря масштабному федеральному проекту «Чистая страна», являющемуся частью национального проекта «Экология», инициированного Указом Президента России Владимира Путина, Бурятия с 2021 года активно борется с наследием прошлого, ликвидируя опасные свалки и восстанавливая благоприятную экологическую обстановку

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии строго контролирует каждый этап ликвидации свалок – подготовительный, технический и биологический.

До конца 2024 года будет рекультивирована последняя свалка в Северобайкальском районе.

Вопрос викторины:

Какая площадь земель (в гектарах) на сегодняшний день рекультивирована в Бурятии по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология»?

A) 25,7 га

B) 19,9 га

C) 15,3 га

D) 17,8 га

На вопрос викторины можно ответить в социальных сетях.





Фото: Минприроды Бурятии