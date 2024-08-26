Общество 26.08.2024 в 11:54

Жителей Бурятии приглашают принять участие в викторине от Минприроды

Викторина посвящена теме рекультивации свалок в республике
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают принять участие в викторине от Минприроды

Благодаря масштабному федеральному проекту «Чистая страна», являющемуся частью национального проекта «Экология», инициированного Указом Президента России Владимира Путина, Бурятия с 2021 года активно борется с наследием прошлого, ликвидируя опасные свалки и восстанавливая благоприятную экологическую обстановку

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии строго контролирует каждый этап ликвидации свалок – подготовительный, технический и биологический.

До конца 2024 года будет рекультивирована последняя свалка в Северобайкальском районе.

Вопрос викторины:

Какая площадь земель (в гектарах) на сегодняшний день рекультивирована в Бурятии по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология»?

A) 25,7 га

B) 19,9 га

C) 15,3 га

D) 17,8 га

На вопрос викторины можно ответить  в социальных сетях.


Фото: Минприроды Бурятии

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