Общество 25.08.2024 в 14:03

В Улан-Удэ жители победили космические счета за ОДН

Вместо 1000 рублей теперь они платят по 25 рублей

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ жители победили космические счета за ОДН

Жильцы многоквартирных домов по улице Тобольская в Улан-Удэ с помощью Народного фронта добились справедливости. Теперь за общедомовые нужды они будут платить ровно столько, сколько должно быть по факту.

С марта там в 40 раз увеличилась плата за общедомовые нужды на электроэнергию – если раньше люди отдавали за ОДН по 25 рублей, то теперь – по 1000.

При этом из электроприборов в подъездах только лампочки со встроенным датчиком движения, которые постоянно, само собой, не горят. А днём жильцы и вовсе их отключают. Откуда взялись такие космические суммы за свет – непонятно. Общедомовой прибор учёта находится под крышей. Доступа к счётчику у людей нет и возможности проверить показания на нём, соответственно, тоже.

В некоторых домах за месяц «нагорело» на 8 тысяч рублей. Ресурсники пояснили общественникам, что до марта расчёты проводились по нормативу, а теперь – как раз по счётчику. Кстати, ранее суд признал недействительным ввод этого прибора в эксплуатацию.

Активисты обратились за комментарием в муниципальную жилинспекцию, однако получили ответ, который не внёс ясности в ситуацию. Спустя полтора месяца стало известно, что нарушения со стороны энергетиков подтвердила прокуратура.

- Во-первых, прибор учёта допустили в эксплуатацию без самих жителей. Во-вторых, на акте допуска стоит подпись председателя ТОСа дома, но эта подпись, как сообщили в прокуратуре, имеет признаки подделки – жительница говорит, что акт она не подписывала, – подчеркивали в Народном фронте.

На днях жители поделились с общественниками радостной вестью – им сделали перерасчет и списали неверно начисленные суммы. Одной из жительниц дома начислили 1066,91 рублей за ОДН, а после вмешательства ОНФ осталась сумма в 25,4 рублей.


Фото: "Номер один"

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ОДН народный фронт прокуратура счета

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