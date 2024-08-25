Жительницы Бурятии получили уголовку за поддельные права

Покупка поддельного водительского удостоверения привела к ограничению свободы. Две жительницы Тункинского района схлопотали судимость.

Одна из жительниц попросила свою знакомую помочь ей с получением поддельного водительского удостоверения. Знакомая согласилась и попросила за свою услугу 45 000 рублей.

На переданные денежные средства она приобрела водительское удостоверение с открытой категорией «B.B1.M». При этом поддельный документ хранился по месту жительства покупательницы до выдачи его сотруднику полиции.

Органы предварительного следствия квалифицировали действия подсудимых по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как приобретение, хранение в целях использования заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права, которая нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Суд признал женщина виновными по ч.3 ст.237 УК РФ и при назначении наказания учел признание их вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, положительные характеристики по месту жительства, совершение преступления небольшой тяжести подсудимыми впервые, а также обстоятельство отягчающее наказание - совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Покупательнице удостоверения назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 месяцев, пособнице – 5 месяцев, с установлением каждой из осужденных в порядке ст. 53 УК РФ ограничений в виде: не выезжать за пределы Тункинского района, не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: "Номер один"