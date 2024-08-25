Бурятия вошла в рейтинг регионов с самой красивой осенью

В списке – семь субъектов. Это Мурманская, Астраханская области, Алтайский и Приморский края, Ставропольский край, Иркутская область и Бурятия.

Как отмечают эксперты, на иркутской стороне Байкала осенью обычно тепло и солнечно, а природа радует яркими красками.

- Из Иркутска стоит сразу поехать на озеро, в посёлок Листвянка, а оттуда – на гору, с которой открывается вид на окрестности и исток Ангары. Также в программе непременно должны быть главные достопримечательности Байкала – остров Ольхон и скала Шаманка, – подчёркивает «Туту.ру».

Насладиться пейзажами можно и из окна поезда, отправившись в путешествие по Кругобайкальской железной дороге.

Осенний Байкал со стороны Бурятии не менее прекрасен. Чтобы почувствовать романтику этого времени года, туристам советуют посетить и Баргузинскую долину.

- Говорят, там живут духи, поэтому местные жители рекомендуют бережно относиться к природе и не нарушать её покой, – пояснили авторы подборки. – Кто знает: может, в сломанной ветке дерева живёт дух шамана?



Фото: "Номер один"