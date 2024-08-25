Общество 25.08.2024 в 15:58

Бурятия вошла в рейтинг регионов с самой красивой осенью

Подборку составили представители сервиса путешествий «Туту.ру»

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Бурятия вошла в рейтинг регионов с самой красивой осенью

В списке – семь субъектов. Это Мурманская, Астраханская области, Алтайский и Приморский края, Ставропольский край, Иркутская область и Бурятия.

Как отмечают эксперты, на иркутской стороне Байкала осенью обычно тепло и солнечно, а природа радует яркими красками.

- Из Иркутска стоит сразу поехать на озеро, в посёлок Листвянка, а оттуда – на гору, с которой открывается вид на окрестности и исток Ангары. Также в программе непременно должны быть главные достопримечательности Байкала – остров Ольхон и скала Шаманка, – подчёркивает «Туту.ру».

Насладиться пейзажами можно и из окна поезда, отправившись в путешествие по Кругобайкальской железной дороге.

Осенний Байкал со стороны Бурятии не менее прекрасен. Чтобы почувствовать романтику этого времени года, туристам советуют посетить и Баргузинскую долину.

- Говорят, там живут духи, поэтому местные жители рекомендуют бережно относиться к природе и не нарушать её покой, – пояснили авторы подборки. – Кто знает: может, в сломанной ветке дерева живёт дух шамана?

 
Фото: "Номер один"

Теги
рейтинг осень путешествие

Все новости

Бурятия вошла в рейтинг регионов с самой красивой осенью
25.08.2024 в 15:58
Жительницы Бурятии получили уголовку за поддельные права
25.08.2024 в 15:35
Житель Улан-Удэ превратил свой дом в наркопритон
25.08.2024 в 15:11
В Бурятии ожидаются заморозки
25.08.2024 в 14:29
В Улан-Удэ жители победили космические счета за ОДН
25.08.2024 в 14:03
Бурятстат рассказал, у кого в республике самые высокие зарплаты
25.08.2024 в 12:59
Жительница Бурятии избила новорожденного
25.08.2024 в 12:39
В Бурятии тушат семь пожаров
25.08.2024 в 12:01
Украина вернула России 115 бойцов срочной службы, плененных в Курской области
25.08.2024 в 11:24
Куда катятся банки
25.08.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
Жительницы Бурятии получили уголовку за поддельные права
Суд наказал и продавца, и покупателя
25.08.2024 в 15:35
Житель Улан-Удэ превратил свой дом в наркопритон
За свою «отзывчивость» мужчина получил полтора года строгача
25.08.2024 в 15:11
В Бурятии ожидаются заморозки

Температура ниже 0 градусов ожидается в Баунтовском районе

25.08.2024 в 14:29
В Улан-Удэ жители победили космические счета за ОДН

Вместо 1000 рублей теперь они платят по 25 рублей

25.08.2024 в 14:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru