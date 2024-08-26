Общество 26.08.2024 в 09:22

Новостройка в центре Улан-Удэ прославилась залежами мусора

В ближайшее время там сменят управляющую компанию
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Текст: Елена Кокорина
Новостройка в центре Улан-Удэ прославилась залежами мусора

В мусорной истории 16-этажной новостройки на проспекте 50-летия Октября найдено решение – здесь сменится управляющая компания. На планерном совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова обсудили дальнейшую судьбу этого дома.

 - В ходе работы по взысканию штрафных санкций, проверочных мероприятий мы добились того, что компания ООО «Контакт» отказалась от лицензии, - сообщил мэру Николай Попов, руководитель Администрации Железнодорожного района.

Собственники создали Совет дома из активных жителей, в ближайшее время проголосуют и выберут новую управляющую компанию.

- Сейчас проводится процедура закрепления за управляющей организацией «Жилкомфорт» дома на пр. 50-летия Октября. Она будет временно обслуживать многоэтажку на период проведения голосования собственников данного дома, - рассказал первый заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.

УК «Жилкомфорт» совместно с Советом дома проводит процедуру согласования места размещения контейнерной площадки, после чего УК готова приступить к ее строительству. Кроме того, активисты дома начали процедуру открытия лицевых счетов на собственников жилых помещений в ООО «ЭкоАльянс», чего до этого сделано не было. В настоящее время договоры на вывоз мусора заключены только с собственниками нежилых помещений и для них установлены новые пластмассовые контейнеры.

Фото: мэрия города

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мусор управляшка

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