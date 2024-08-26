Общество 26.08.2024 в 09:55

В Улан-Удэ компании пришлось выложить крупную сумму за пол

Установленный сотрудниками фирмы теплый пол стал головной болью для хозяев дома
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ компании пришлось выложить крупную сумму за пол
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с компании свыше 370 тысяч рублей за некачественный монтаж теплого пола в доме. После его установки вместо ожидаемого комфорта хозяева жилища получили судебные тяжбы и новый ремонт в перспективе.

Как рассказали в УФССП Бурятии, при монтаже пола не были соблюдена технологии производства работ. Из-за этого напольное покрытие деформировалось. При ходьбе ламинат и кварцвиниловая плитка прогибались, стыки разбухли, целостность поверхности уложенного покрытия нарушилась во всех помещениях. Неоднократные обращения к компании, в том числе с претензией, положительного результата не дали. Тогда семья вынуждена была обратилась в суд.
 
Суд встал на сторону истцов и обязал компанию заплатить свыше 370 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость ущерба, расходы на экспертизу, компенсацию морального вреда, а также штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.
 
«После поступления исполнительного документа судебный пристав уведомил компанию о возбуждении исполнительного производства. Организация не стала дожидаться принудительного взыскания и сразу уплатила задолженность в полном объеме», - сообщили в Службе судебных приставов Бурятии.

Фото: «Номер один»
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