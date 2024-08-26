В Улан-Удэ отремонтировали фонтан на проспекте Строителей

В Улан-Удэ отремонтировали фонтан в сквере «Семейного отдыха» на проспекте Строителей. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, за его ремонт проголосовали местные жители в рамках программы «Народный бюджет».«Долгое время фонтан был неисправен и не работал. В этом году мы выделили деньги и полностью отремонтировали его. Сегодня фонтан работает и радует жителей своим разноцветным водным шоу», - отметил мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ