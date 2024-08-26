В Бурятии первые дни сентября будут теплыми

Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, завтра, 27 августа утром и днем смещение атмосферного фронта с запада вызовет дожди с грозами по южной половине республики. На севере Бурятии будет преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается порывистый ветер до 13-18 м/с. Температура ночью будет +11, +16, местами +3, +8 градусов. Днем +17, +22, местами до +27.28-29 августа прогнозируется неустойчивая погода. Местами пройдут дожди, по южной половине республики возможны сильные осадки. Днем 28 августа ожидается 20-26 градусов тепла, 29 августа – 18-23 градуса.30-31 августа будет преимущественно без осадков, днем умеренно-теплая погода: +17, +22. Ночью по юго-западу и северу заморозки до -1, -5.1-2 сентября на большей части территории Бурятии прогнозируется теплая погода, днем воздух прогреется до +23, +28 градусов.Фото: «Номер один»