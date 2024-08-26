Общество 26.08.2024 в 12:56

Бурятский спортсмен завоевал золотую медаль с бриллиантом

На чемпионате мира по борьбе хапсагай он стал лучшим
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Текст: Елена Кокорина
Бурятский спортсмен завоевал золотую медаль с бриллиантом

Спортсмен из Бурятии Сандан Гармаев стал абсолютным победителем Чемпионата мира по Хапсагай. За свои достижения он завоевал золотую медаль и пояс, которые украшены бриллиантами по 0,5 карата каждый.

Первый Чемпионат мира по борьбе «Хапсагай» проходил в Кыргызстане и собрал 165 сильнейших борцов из 35 стран мира. В минувшие выходные в Федерации спорта Бурятии опубликовали имена победителей.

Абсолютным победителем Чемпионата мира по Хапсагай в весовой категории до 75 кг стал Сандан Гармаев.

- Меня с детства учили не сдаваться и идти всегда до конца. Как говорит наш тренер – проигранная битва еще не поражение во всей войне. Тренируемся мы круглый год. Это наша работа. Очень рад, что завоевал золото, - прокомментировал свою победу золотой медалист.

Другой наш земляк Сангади Ульзетуев стал бронзовым призёром в весе до 75 кг, а Аюр Нимаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 95 кг.

Фото: скриншот видео Федерации спорта Бурятии

 

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