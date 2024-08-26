Общество 26.08.2024 в 13:10

На Ключевской в Улан-Удэ завершают двухлетний ремонт ливневки

Ремонт улицы обошелся бюджету в 211 млн рублей
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Текст: Петр Санжиев
На Ключевской в Улан-Удэ завершают двухлетний ремонт ливневки

В 2024 году в столице Бурятии по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 11 участков. Среди них шесть – это переходящие участки (ремонт там, согласно контрактов, идет в 2023-2024 годах). Данная программа является единственной, по которой идет большой ремонт дорог. Шесть участков – это улицы Ключевская, Октябрьская, Иволгинская, Борсоева, Краснофлотская и проспект 50-летия Октября. Основные работы планируется завершить до 1 сентября.

- На сегодняшний день на улице Краснофлотской работы выполнены на сто процентов, - отмечают в мэрии г. Улан-Удэ.

Дорожных объектов, чей ремонт перейдет в качестве переходящих работ на следующий год, нет. Ремонт нынешнего года обошелся бюджету в 600 млн рублей, в т. ч. 570 млн из республиканского бюджета, а остальное выделил муниципальный бюджет.

Самый дорогой объект – это ремонт улицы Ключевской, где двухгодичный контракт потянул на 211 млн рублей. На втором месте проспект 50-летия Октября с 156 млн. На третьем – улица Борсоева со 119 млн.

На улице Ключевской предусмотрено устройство ливневой канализации на протяжении от стыка с улицей Сахьяновой до ВСГУТУ.

- На сегодняшний день водопропропускные трубы уже уложены. Сейчас ведутся работы по проколу через трамвайные пути и подключению к существующей системе ливневой канализации», - пояснили в мэрии. Чиновники признают, что в дождь самые проблемные участки там находятся в районе магазинов «Абсолют» и «Интерьер», но данные проблемы будут убраны.

По проспекту 50-летия Октября появилась необходимость уширения - за счет переноса пешеходного светофора.

- Дополнительно добавляем одну полосу, чтобы в сторону бывшего «Октября» работало две полосы, а одна будет налево, на Чертенкова – независимая, - поясняют муниципалы.

Текущий год, видимо, последний, когда на улан-удэнские дороги выделены серьезные суммы. На будущий год предполагается уменьшение бюджетных ассигнований до 420 млн. рублей. Падение почти на треть от нынешнего уровня. Среди ожидающихся работ – улица Бабушкина (от Бульвара Карла Маркса до улицы Трубачеева будет устроена дополнительная третья полоса для общественного транспорта). Развернутся работы на улице Мерецкова, Пушкина, Стартовой. Строительство новых линий «ливневки» не планируется. Зато 40 млн рублей направят на усиление в 2025 году безопасности дорожного движения – устройство светофоров.

- Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» работает с 2017 года и городу всегда выделялось больше, чем другим муниципальным образованиям. На сегодняшний день мы программу выполнили, - поясняют в мэрии, говоря, что нужный процент дорог приведен в нормативное состояние.

Нацпроект изначально рассчитывался на 2017-2024 годы. Сейчас на федеральном уровне идет пересмотр различных программ. Возможно, этот нацпроект сменит название.

Фото:  мэрия города

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ливневка ремонт дорога

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