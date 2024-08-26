Общество 26.08.2024 в 13:23

«Чистый четверг» заинтересовал жителей Улан-Удэ

В городе прошла финальная антимусорная акция лета
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Текст: Петр Санжиев
«Чистый четверг» заинтересовал жителей Улан-Удэ
В предпоследний четверг августа в Улан-Удэ состоялась завершающая акция «Чистый четверг». Это новая форма работы по уборке города - она проводилась с мая по инициативе мэра Игоря Шутенкова раз в месяц именно по четвергам.

Как показала жизнь, об акции узнавали все больше людей и участников становилось все больше. Августовская акция стала пиковой среди четырех. За эти четыре уборки было ликвидировано 25 больших стихийных свалок, вывозили по 5-6 машин. В ходе финальной акции убрали шесть свалок.

Суммарно прошло 156 экологических акций, охвативших почти три тысячи человек и сотни организаций. На полигон бесплатно сдали 1251 кубометр мусора с улиц города. В мэрии Улан-Удэ подчеркнули, что по мере проведения «Чистых четвергов» нарастало число участвующих управляющих компаний и других коммерческих организаций.

В будущем году муниципалитет намерен продолжить проводить в летнее время «Чистые четверги». Причем, к привычному сбору уличного мусора хотят добавить и раздельный сбор.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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