Сотрудница ОМОН из Бурятии стала самой быстрой бегуньей в России

Сотрудница ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии Бурятии стала победителем Всероссийских соревнований по легкой атлетике, прошедших в Иркутске 23 и 24 августа. Старший сержант полиции Анна Л. заняла 1 место, преодолев дистанцию 3000 метров за 10 минут 10 секунд.

Соревнования «XXI Мемориал иркутских легкоатлетов» собрали 300 спортсменов из десяти регионов страны. В их программу вошел бег от 100 до 5000 метров, а также на 110 и 400 метров с барьерами. Помимо этого участники состязались в прыжках в высоту, длину, с шестом и в толкании ядра.

- Сотрудница ОМОН «Кречет» старший сержант полиции Анна Л., является мастером спорта по легкой атлетике, неоднократным победителем чемпионатов России и призером Чемпионата Европы, - рассказали в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятии